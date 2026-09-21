La divertida reacción de Colapinto sobre el episodio con Gasly en Madrid: «Me habrían sacado esposado»

Por lo visto, el comienzo de la primavera llegó también en el equipo Alpine.

Modo carrera activado. Aunque todavía parece haber resabios de lo acontecido semanas atrás en Madrid para Franco Colapinto. El piloto argentino logró uno de sus mejores resultados del año con el Alpine, no sin antes tener que superar un pequeño obstáculo con su coequiper Pierre Gasly.

Presente en un evento organizado por uno de sus sponsors, el pilarense refirió al suceso que pudo arruinar su competencia en el Gran Premio de España y que dejó en el ojo de la tormenta al piloto francés, que sobre el final de la carrera inútilmente obstaculizó al N°43.

“Chicos, no perdamos tiempo”, fue el primer mensaje del argentino a su ingeniero, Stuart Barlow, al momento en que Gasly quedó por delante y con la obligación de parar en boxes. A lo que desde boxes respondieron: “Sí, estamos en eso, amigo”.

La versión completa de la Radio de Colapinto en el encuentro con Gasly 📻 pic.twitter.com/LfYKm8L4Ce — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 14, 2026

El francés no se corrió del camino (no tenía chances de pelear por puntos), por lo que la situación se volvió más desesperante para Franco. “Cambio, cambio, ¿hola? Vamos… ¡cambio!”, reclamó el argentino. Poco después volvió a insistir: “Honestamente… oh, Dios mío… ¡chicos, cambio!”, antes de cerrar la comunicación con un fuerte: “¡La p… madre!”.

Gasly, autor de la Pole en Monza, finalmente paró en boxes a un giro del final y le dejó el camino libre al bonarense, aunque ese tiempo perdido pudo ser letal en las aspiraciones de puntos para el equipo.

Consultado por esa situación, y ya habiéndose calmado las aguas tras varios días de descanso, Colapinto contó en las últimas horas: “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque al final queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro. Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero”.

Franco Colapinto no miente. Puede callarse muchas cosas, pero no le sale mentir.

Le responde a Broncano sobre el tapón intencional de Gasly que sufrió en Madrid:

"A mí no me dijo nada. Estoy políticamente correcto, mejoré. Si me preguntabas esto en 2024, era una tragedia. Me… pic.twitter.com/Y7hYhErn5x — Fer Svaluto (@FernandoSvaluto) September 21, 2026

Representan al mismo equipo, pero cada uno compite para sí mismo. Además, al disponer del mismo vehículo, la principal medida para cada uno está al lado, en el otro sector del box. “Si bien es un deporte en equipo, en realidad es difícil serlo a veces cuando hay tanta adrenalina y tantas cosas en el medio. Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación, y nada, es que en el momento de la adrenalina y todo eso pasan cosas que no tienen que pasar”, expresó Franco.

Y agregó: “No, a mi no me dijo nada, yo lo putee un poquito (risas). Hubo un malentendido, Soy políticamente correcto, mejoré mucho. Si hubieras hecho esta entrevista en 2024, hubiera sido otra cosa. Es que hubiera sido una tragedia; ya hubiera terminado hace un rato porque me habrían sacado esposado (risas)».