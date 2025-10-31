La inesperada crítica a Colapinto, antes del Gran Premio de Brasil: «Si Paul Aron tuviera la plata…»

La Fórmula 1 se prepara para la disputa del Gran Premio de Brasil, una de las fechas más especiales del año para los latinoamericanos. Allí, Franco Colapinto será uno de los pilotos más mimados por el público por la cercanía con su país natal, pero también por el inminente anuncio de su continuidad en Alpine para la próxima temporada.

Todos los fanáticos del argentino esperan por el comunicado de la escudería francesa, que saldría en las próximas horas, camino a la fecha de San Pablo, prevista para el 9 de noviembre. Colapinto logró igualar e incluso superar a Pierre Gasly desde el receso del verano europeo hacia la actualidad, algo que ayudó a que Flavio Briatore y compañía tomaran la decisión.

El colega latino, con los tapones de punta

En el continente hay una banca casi total para Franco Colapinto. Sin embargo, Juan Pablo Montoya, uno de los referentes latinoamericanos en la Fórmula 1 en los últimos tiempos, puso en duda los méritos del piloto argentino a bordo del A525. El colombiano deslizó que está por el poder de sus sponsors y que Paul Aron hubiera estado en su lugar con los mismos recursos.

“El motivo por el que Colapinto llegó a la Fórmula 1 es porque los argentinos se unieron para apoyarlo y Mercado Libre y Globant se metieron a apoyarlo. Eso hizo la diferencia para que lo montaran en Fórmula 1. Esa es la realidad, digo la verdad″, comenzó Montoya en As. Y remató: “Si Paul Aron tuviera la plata, lo hubieran montado”.

Juan Pablo Montoya afirmó que Franco está en la F1 gracias a sus sponsors. (Archivo)

El pilot de Bogotá, de 50 años, corrió en la principal categoría entre 2001 y 2006 con las escuderías de Williams y Mercedes. Finalizó tercero en dos temporadas, con un total de 30 podios y 7 victorias en carreras.

Se viene otra cita en Interlagos

La próxima parada para Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14.