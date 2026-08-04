Cuti Romero, a un paso del Inter: ¿Qué falta para su llegada?

Cuti Romero continuaría su carrera en un nuevo destino tras el Mundial 2026. El defensor de la Selección Argentina terminaría su etapa en el Tottenham para recalar en el Inter de Milán, donde sería compañero de Lautaro Martínez.

Así lo confirmó Gazzetta dello Sport, medio deportivo italiano. Según revelaron, el Neroazzurro pagará un total de 40 millones de euros para quedarse con el central de 28 años. El último obstáculo para cerrar el traspaso es acordar el salario del jugador, que pide cobrar lo mismo que en Tottenham: 8 millones de euros por temporada.

El Inter no estaría dispuesto a pagar este número ya que en el futbol italiano se manejan otras cifras con respecto a la Premier League. Por eso, tratarían de convencer al defensor de bajar sus pretensiones y realizar un contrato más largo con posibles clausulas de bonificación.

Además, el equipo de Chivu deberá desprenderse de un central en las próximas horas. El apuntado a dejar el club sería el francés Benjamín Pavard. De concretarse su traspaso al Inter, sería su cuarta experiencia en el futbol italiano, tras sus pasos por Genoa, Juventus y Atalanta.

Atentos a esta situación están Atlético Madrid y Barcelona, que también iniciaron conversaciones con el entorno del jugador pero no pudieron llegar a buen rumbo. Igualmente, ambos clubes españoles sueñan con

De esta forma, Cuti Romero cerrará su etapa en el futbol inglés luego de cinco temporadas en Tottemham, donde disputó 156 partidos, anotó 13 goles y se convirtió en un estandarte del equipo londinense. La última temporada del defensor en Tottenham no fue la mejor, ya que no tuvo tanto rodaje por lesiones o expulsiones. Además, quedó apuntado por los hinchas por no estar presente en un partido donde el club se jugaba el descenso.

Hay varios futbolistas de la Selección Argentina que podrían cambiar de club luego de la Copa del Mundo: Geronimo Rulli está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Manchester City, Thiago Almada suena para reforzar a River o Flamengo y la novela de Julián Álvarez con Barcelona todavía continúa.