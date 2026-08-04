Huerta en agosto: las verduras que todavía llegás a sembrar si empezás este mes

Lechuga, rúcula, rabanitos, espinaca, perejil y cebolla de verdeo se adaptan muy bien a balcones y terrazas siempre que reciban varias horas de luz por día.

Muchas personas creen que si no empezaron la huerta en otoño ya es demasiado tarde. Sin embargo, agosto marca el comienzo de una de las etapas más activas del calendario hortícola y ofrece una nueva oportunidad para sembrar.

Con el aumento gradual de las horas de luz y la llegada de temperaturas más templadas, distintas verduras encuentran las condiciones ideales para germinar y desarrollarse. De hecho, los calendarios de siembra del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) incluyen varias especies que todavía pueden sembrarse durante este mes en gran parte del país.

Lechuga

Es una de las verduras más elegidas para quienes recién empiezan.

Fotos gentileza.-

Puede sembrarse en almácigo o directamente en la tierra, según la variedad y el clima de cada región. Además, si se cosechan únicamente las hojas externas, la planta continúa produciendo durante varias semanas.

Rabanito

Si buscás resultados rápidos, el rabanito es una excelente opción.

Es uno de los cultivos de crecimiento más veloz y ocupa muy poco espacio, por lo que también puede desarrollarse en macetas.

Espinaca

Agosto sigue siendo un buen momento para sembrarla.

Tolera las temperaturas frescas y ofrece hojas tiernas ideales para ensaladas, tartas o salteados.

Acelga

Resistente y muy productiva, la acelga permite realizar cosechas sucesivas durante varios meses.

El secreto está en retirar únicamente las hojas externas para que la planta siga emitiendo nuevos brotes.

Arvejas

En muchas zonas del país todavía pueden sembrarse durante agosto.

Necesitan un tutor o algún tipo de soporte para crecer correctamente, pero requieren pocos cuidados y ofrecen una producción abundante.

Remolacha

Otra especie recomendada para esta época.

Además de la raíz, sus hojas también son comestibles y pueden incorporarse en distintas preparaciones.

Zanahoria

Puede sembrarse directamente en el lugar definitivo.

Como desarrolla una raíz profunda, conviene preparar bien la tierra antes de colocar las semillas para facilitar su crecimiento.

Rúcula

Es una de las verduras de hoja más sencillas de cultivar.

Crece rápidamente y permite cosechas escalonadas durante buena parte de la primavera.

Las aromáticas que también conviene sembrar

Agosto no solo es un buen momento para las verduras.

También pueden incorporarse distintas plantas aromáticas que luego servirán para cocinar.

Perejil.-

Entre las más recomendadas se encuentran:

perejil;

ciboulette;

cilantro;

orégano;

tomillo.

Qué tener en cuenta antes de sembrar

Para aumentar las posibilidades de éxito, los especialistas recomiendan:

preparar la tierra incorporando compost o materia orgánica;

sembrar a la profundidad indicada para cada especie;

evitar el exceso de agua;

elegir un lugar con buena exposición al sol;

proteger los primeros brotes si todavía se registran heladas intensas.

¿Y si vivís en un departamento?

Muchas de estas verduras también pueden cultivarse en macetas.

Lechuga, rúcula, rabanitos, espinaca, perejil y cebolla de verdeo se adaptan muy bien a balcones y terrazas siempre que reciban varias horas de luz por día.

Agosto todavía ofrece una gran oportunidad

La huerta no empieza ni termina en una fecha exacta. Cada mes ofrece nuevas posibilidades y agosto es uno de los mejores momentos para animarse, especialmente para quienes quieren llegar a la primavera con los primeros cultivos ya en crecimiento.

Con unas pocas semillas, tierra fértil y algunos cuidados básicos, todavía estás a tiempo de empezar y disfrutar de verduras frescas cosechadas en casa durante los próximos meses.

Fuentes: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), calendarios de siembra para huertas familiares y recomendaciones técnicas del Programa ProHuerta.