Deportivo Viedma suma una nueva pieza: Mateo Macrini se incorpora al plantel

Deportivo Viedma continúa con el armado de su plantel para la próxima temporada de la Liga Argentina y confirmó la incorporación de Mateo Macrini, quien se sumará al conjunto rionegrino para afrontar la edición 2026/27 de la competencia nacional.

El jugador, nacido el 17 de noviembre de 2002, llega proveniente de Unión de Mar del Plata, donde disputó la última temporada. Durante la campaña 2025/26, Macrini jugó 32 partidos y convirtió 237 puntos, registros que respaldaron su llegada al equipo viedmense.

Macrini también conoce el básquet regional: en 2022 tuvo un paso por Pérfora, antes de continuar su carrera en otros equipos del país. Ahora volverá a la zona para defender la camiseta del Depo.

La incorporación se suma a la continuidad de Guillermo Bogliacino como entrenador y a las renovaciones de Lucas González, Luciano Cáceres, Jeffrey Merchant y Joaquín Petre, quienes fueron importantes durante la última temporada.

Deportivo Viedma viene de una campaña irregular, especialmente durante el comienzo, aunque tuvo una notable recuperación durante los primeros meses de 2026 y se convirtió en uno de los equipos de mejor rendimiento en ese tramo. Finalmente, se despidió en cuartos de final ante San Isidro luego de unos destacados playoffs.

Con Macrini como nueva pieza, el conjunto rionegrino continúa delineando su plantel con la intención de volver a ser protagonista en la Liga Argentina.