El PRO y el Gobierno vuelven a negociar: Macri retomó el diálogo con Karina Milei

Macri retomó el diálogo con Karina Milei y abrió la puerta a un acuerdo entre el PRO y el Gobierno.

Mauricio Macri retomó el diálogo con Karina Milei y habilitó una nueva instancia de negociación entre el PRO y el Gobierno de Javier Milei. El expresidente les pidió a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis que participen de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros referentes de la Casa Rosada para intentar reconstruir la confianza entre ambos espacios.

Macri comunicó la decisión a los integrantes de la mesa ejecutiva del PRO, donde reveló que había mantenido una conversación con la secretaria general de la Presidencia días atrás. A partir de ese contacto, decidió avanzar con un primer acercamiento institucional.

El encuentro entre dirigentes del PRO y funcionarios nacionales está previsto para este miércoles y tendrá como objetivo iniciar una mesa de diálogo sobre la relación entre ambos espacios.

Macri mantiene sus dudas sobre el Gobierno

Según explicó el expresidente a la conducción partidaria, el objetivo será “dar un primer paso de acercamiento” y “construir un marco de confianza” con la Casa Rosada.

Sin embargo, Macri también dejó en claro que mantiene sus reservas respecto del Gobierno. Ante la mesa ejecutiva del PRO reconoció que continúa siendo “escéptico” sobre las posibilidades de alcanzar un entendimiento.

Al mismo tiempo, planteó que durante este año es necesario “agotar todo intento de que a este gobierno le vaya bien”.

Por ahora, el acercamiento no implica un acuerdo electoral ni una alianza formal de cara a 2027. Tampoco supone que Macri haya modificado sus cuestionamientos a distintos aspectos de la gestión de Milei.

Ritondo y De Andreis, los encargados de abrir el diálogo

Macri eligió a dos dirigentes de su máxima confianza para avanzar en la negociación.

Por un lado, Cristian Ritondo participará en su condición de presidente del bloque de diputados nacionales del PRO. Por otro, Fernando de Andreis concurrirá como secretario general del partido.

La elección busca darle carácter institucional al diálogo y, al mismo tiempo, ordenar internamente la posición del PRO frente al Gobierno.

El partido atraviesa desde hace meses un debate sobre el vínculo con La Libertad Avanza y sobre el nivel de autonomía que debe conservar para llegar a las elecciones de 2027 con una identidad propia.

Santilli aparece como puente entre ambos espacios

Del lado del Gobierno, Diego Santilli será uno de los principales interlocutores. El jefe de Gabinete mantiene vínculos históricos con dirigentes del PRO y conoce desde adentro la estructura del partido.

Su participación podría facilitar una conversación entre sectores que atravesaron numerosos conflictos durante los últimos meses.

La reunión se producirá además en un momento en que el oficialismo busca consolidar acuerdos legislativos y avanzar en una estrategia política de cara a las próximas elecciones.

Por ahora, la decisión de Macri supone un nuevo intento de acercamiento, pero no una reconciliación entre el PRO y La Libertad Avanza. El expresidente dejó planteado que el primer objetivo será recuperar la confianza antes de discutir eventuales acuerdos políticos o electorales.

Con información de Infobae.