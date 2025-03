Dani Alves fue absuelto por el delito de agresión sexual: qué dice el fallo que anuló su condena en España

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió al futbolista brasileño Dani Alves tras revocar, por unanimidad, la sentencia que lo había condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual. Se anularon todas las medidas cautelares impuestas al jugador.

La decisión, que se conoció el 22 de marzo, concluyó que el testimonio de la denunciante carecía de la confiabilidad necesaria para sostener la condena. De esta manera, se anularon todas las medidas cautelares impuestas al jugador.

El fallo del TSJC desestimó los recursos presentados por la Fiscalía, que pedía elevar la pena a nueve años, y por la acusación particular, que solicitaba doce. Según la resolución, la sentencia original de la Audiencia de Barcelona incurrió en un “salto argumental” al dar por creíble el testimonio de la víctima sin contrastarlo con otras pruebas objetivas, como las grabaciones de la discoteca Sutton de Barcelona, ​​donde ocurrieron los hechos el 31 de diciembre de 2022.

El tribunal también destacó inconsistencias entre el relato de la denunciante y las pruebas materiales del caso, como informes de ADN y análisis periciales. La Sección de Apelaciones enfatizó que la presunción de inocencia debe respetarse y que una condena penal requiere un nivel de prueba más sólido del que se presentó en el juicio.

Dani Alves estuvo en prisión preventiva durante 14 meses tras su detención en enero de 2023. En marzo de 2024, obtuvo la libertad provisional tras pagar una fianza de un millón de euros y cumplir con medidas de control judicial. La condena inicial había sido reducida por el atenuante de reparación del daño, luego de que el jugador indemnizara a la denunciante con 150.000 euros.

Pese a la absolución, el TSJC aclaró que no se valida automáticamente la versión de la defensa de Alves, sino que la acusación no presentó pruebas suficientes para sostener su culpabilidad. Esta decisión ha generado reacciones divididas, con críticas desde sectores que advierten sobre el impacto en otras víctimas de violencia sexual.

La abogada del futbolista, Inés Guardiola, emitió la sentencia y declaró que «se ha hecho justicia». Sin embargo, la Fiscalía y la acusación particular aún pueden recurrir la decisión ante instancias superiores, por lo que el caso podría no estar completamente cerrado.