La reforma del Banco Central: en qué consiste el «modelo peruano» que impulsa el Gobierno

El presidente Javier Milei impulsa una profunda modificación de la carta orgánica del Banco Central inspirada en el sistema de Perú para prohibir de forma definitiva la emisión monetaria. (Foto: Clarín Fotografía)

El Gobierno nacional acelera los detalles de una ambiciosa reforma estructural enfocada en blindar de forma definitiva la política monetaria del país. A través de un proyecto de ley que ingresará próximamente al Congreso de la Nación, la Casa Rosada busca modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El objetivo es para clausurar de raíz la posibilidad de que la autoridad monetaria auxilie financieramente al Tesoro Nacional, revirtiendo la lógica de la última modificación profunda realizada en el año 2012.

En diálogo con Río Negro Radio, el periodista especializado en economía Pablo Wende analizó los alcances de esta avanzada legislativa y detalló cuáles son los pilares técnicos que el presidente Javier Milei tomó como referencia internacional. Según explicó el especialista, la intención oficial es devolver a la entidad a sus fuentes históricas y concentrar todos sus esfuerzos en un único propósito fundamental: el control estricto de la inflación.

El plan del BCRA para prohibir por ley la emisión monetaria

El núcleo duro del proyecto oficialista apunta contra dos artículos específicos de la normativa que rige al Central. El primero de ellos es el artículo tercero, que redefine la razón de ser de la institución para quitarle funciones secundarias y enfocarla puramente en la estabilidad de los precios.

El segundo cambio, y el de mayor impacto real en la macroeconomía, es la derogación lisa y llana del artículo 20, el cual regula los denominados adelantos transitorios. Esta herramienta jurídica es la que permite que el banco emita dinero para otorgarle préstamos directos al Poder Ejecutivo.

El objetivo oficial es evitar que la autoridad monetaria auxilie financieramente al Tesoro Nacional. (Foto: gentileza)

Si bien la actual gestión económica ha evitado el uso de este mecanismo desde su asunción, la meta es clausurarlo formalmente a través de una ley aprobada por el Parlamento. El objetivo es que ante un eventual escenario de déficit, la única salida sea bajar el gasto público y nunca recurrir a la emisión de billetes.

Para contextualizar el daño que las sucesivas intervenciones políticas causaron en los balances de la autoridad monetaria, se reactivó en el debate el histórico conflicto del año 2010 que derivó en la salida de Martín Redrado de la presidencia de la entidad.

En aquel momento, la controversia se desató ante la negativa de convalidar un uso directo de las reservas internacionales sin el aval del directorio. Esa pulseada culminó con la entrega de letras intransferibles al Central por parte del Tesoro, un pasivo estructural que recién ahora se está logrando remover de los libros contables.

Claves del «modelo peruano», el espejo donde se mira el oficialismo

Frente a este escenario, los equipos técnicos diseñaron la reforma bajo el estricto escrutinio del denominado «modelo peruano», un esquema de conducta monetaria que ha garantizado estabilidad en la región durante más de tres décadas.

La clave de este sistema radica en que la prohibición de que el Banco Central financie las cuentas del Tesoro no es solo una norma delegada, sino que fue elevada a rango constitucional en el año 1993.

La Carta Magna de Perú también veta de forma explícita la aplicación de controles cambiarios o cepos sobre la economía. Esta solidez institucional es la que le permite al país vecino mantener una tasa de inflación anual en el entorno del 3%.

De esta manera, han logrado preservar el valor de su moneda e independizar las decisiones de su banco central por encima de las recurrentes e intensas crisis políticas que atraviesan a sus sucesivos gobiernos. Un reflejo de esa continuidad es que el actual presidente de la autoridad monetaria peruana ejerce su función de forma ininterrumpida desde hace 25 años.

Eliminación de las PASO: el temor a un nuevo shock del dólar

En estrecha sintonía con el ordenamiento fiscal, el debate económico también se cruza con la arena electoral, donde el oficialismo promueve la eliminación de las elecciones PASO con la mira puesta en los próximos turnos institucionales.

El argumento oficial combina la necesidad de recortar un gasto presupuestario estimado en torno a los 500 millones de dólares para internas partidarias, con un factor estrictamente financiero: erradicar el ruido cambiario preelectoral que suele golpear a los mercados.

Con la eliminación de las PASO el gobierno busca evitar un gasto presupuestario estimado en torno a los 500 millones de dólares. (Foto: gentileza)

Para comprender el celo del Ejecutivo por desactivar estas jornadas de votación media, los analistas de mercado suelen traer a escena el drástico antecedente registrado en agosto de 2019, cuando un revés electoral desató un terremoto financiero inmediato.

En aquella oportunidad, la incertidumbre posterior a las primarias provocó que la bolsa se cayera un 50%, el indicador de riesgo país escalara rápidamente hasta los 2.000 puntos y el dólar saltara de 45 a 60 pesos en un solo día. El Gobierno busca evitar a toda costa quedar expuesto a un shock de esa magnitud.

El mayor vencimiento de deuda del año y la meta del Riesgo País

La urgencia por blindar las variables económicas adquiere relevancia frente a los severos compromisos de deuda que la Argentina debe afrontar en el corto plazo. El mercado local se encamina a encarar el mayor vencimiento financiero de todo el año, el cual demandará un desembolso total de aproximadamente 4.200 millones de dólares vinculados al pago de los cupones de los bonos soberanos conocidos como Bonares.

La gran apuesta del Palacio de Hacienda está sujeta al comportamiento de los propios inversores, existiendo una marcada expectativa de que un porcentaje significativo de esos fondos sea reinvertido voluntariamente en activos locales. Si se cumple este pronóstico, el valor de los títulos públicos experimentará una mejora que empujará a la baja al Riesgo País, el cual inició la jornada estabilizado en los 1.415 puntos básicos.

El camino hacia la normalización del crédito internacional requerirá de un esfuerzo sostenido en el tiempo. Para que la República Argentina logre recuperar la confianza definitiva y pueda volver a colocar deuda de manera genuina en las plazas externas de financiamiento, el indicador de Riesgo País deberá consolidar un sendero descendente muy pronunciado hasta perforar el piso actual y asentarse en una franja técnica de entre 300 y 350 puntos.

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