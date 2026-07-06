Fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en mayo: las energías renovables ya representan el 41,9% de la generación

El informe mensual de Ricsa analizó la evolución de la demanda, la generación, los precios y los subsidios del sistema eléctrico argentino durante mayo. Foto gentileza.

La demanda de energía eléctrica en Argentina alcanzó los 12.151 GWh en mayo, lo que representó un crecimiento interanual del 11,1%, de acuerdo con el Monitor Eléctrico elaborado por Regional Investment Consulting (Ricsa). Durante el mismo período, la generación total fue de 12.622 GWh, con un incremento del 10,8% respecto de mayo de 2025.

El informe indicó que la temperatura media registrada en el Gran Buenos Aires fue de 13,5 °C, 3,2 °C inferior a la de mayo de 2025 y 1,1 °C por debajo del promedio histórico. Según Ricsa, la temperatura más baja respecto al año anterior impulsó el crecimiento de la demanda, especialmente en el segmento residencial.

La demanda creció en todas las regiones del país. El Gran Buenos Aires registró un aumento interanual del 14,8%, mientras que la región Patagónica mostró un incremento del 21,7%. También se observaron subas en Litoral (9,4%), Buenos Aires (8,8%), Cuyo (8,2%), Noroeste (10%), Noreste (8,1%) y Centro (5,1%).

En relación con la generación, las fuentes renovables, incluyendo la generación hidráulica de más de 50 MW, representaron el 41,9% de la generación local. Dentro de ese conjunto, la energía solar registró el mayor crecimiento interanual, con un 38,2%, mientras que la generación hidráulica aumentó 23,5%. En tanto, la generación nuclear disminuyó 16,6% respecto de mayo del año anterior.

Durante mayo se habilitaron comercialmente 59 MW de potencia correspondientes a proyectos de generación solar, eólica y de biomasa ubicados en Mendoza, La Rioja, Corrientes y la provincia de Buenos Aires.

En materia de precios, el Monitor Eléctrico consignó que el precio spot fue de 139,8 dólares por MWh, mientras que el Costo Marginal Operativo (CMO) alcanzó los 188,3 dólares por MWh. Asimismo, el informe señaló que el precio spot se ubicó 42% por encima del precio del mercado asignado.

El trabajo también detalló que el segmento de Generación Asignada representó el 55% de la oferta total de energía durante mayo, mientras que el mercado spot concentró el 31% y el Mercado a Término (MAT) el 14%. Según Ricsa, la mayor demanda residencial estacional impulsó una mayor participación de la Generación Asignada.

En cuanto a los subsidios, el informe indicó que la cobertura residencial promedio descendió al 54%, quince puntos porcentuales menos que en abril. Además, señaló que el consumo base subsidiado cubrió el 33% del costo real de la energía, mientras que el 67% restante fue financiado mediante subsidios. El costo real promedio se ubicó en $142.265 por MWh.