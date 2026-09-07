Datos y horarios: así es el nuevo circuito de Madrid, donde la F1 volverá a competir tras 45 años

Sin descanso, el calendario 2026 de la Fórmula 1 se prepara para uno de los momentos más esperados de la temporada: el estreno del novedoso «Madring Circuit», escenario del Gran Premio de España, que marcará la vuelta de la máxima a la capital española.

Será la primera vez para la F1 en Madrid tras 45 años. La última edición ocurrió en 1981, en el recordado trazado de Jarama, donde el canadiense Gilles Villeneuve, con una Ferrari Turbo, se llevó la victoria por sobre Jacques Laffite (Ligier) y John Watson (McLaren).

#F1 | 🇪🇸 PRÓXIMA PARADA: MADRID



👀 Así es el flamante "Madring", el circuito urbano ubicado en las inmediaciones de la ciudad deportiva del Real Madrid donde se llevará adelante el Gran Premio de España.



👉 El trazado hará su estreno a partir de esta temporada y estará dentro… pic.twitter.com/ZYkxxFZwU9 September 6, 2026

Con 5.419 kilómetros de extensión, 22 curvas y un trazado diseñado para exigir el máximo a los pilotos, Madring tendrá su esperado estreno tras el inicio de las obras hace poco más de un año, cuando se colocó el primer muro de concreto que comenzó a delinear el trazado urbano, lindero a las instalaciones del complejo deportivo del Real Madrid.

Nuevo desafío para equipos y pilotos. Por delante la difícil misión de reconocer un nuevo circuito, descubrir sus secretos y las claves técnicas a la hora de ajustar reglajes en los monoplazas para el óptimo desempeño en cada salida a pista.

A través de la simulación, se puede apreciar un trazado muy técnico, con los muros respirando en la nuca de los pilotos (como en todo callejero) y con una dificultad muy especial, una curva que pondrá a prueba los nuevos coches, la curva más peraltada y larga de la F1, denominada «La Monumental».

🇪🇸 LA MONUMENTAL 🇪🇸



Conheça “La Monumental”, a MAIOR CURVA DA F1, que conta com 550 metros de extensão!



A F3 está realizando testes no circuito de Madring, na Espanha, que está nos retoques finais. A F1 estreia lá em setembro!



O que acharam? pic.twitter.com/Vy8IS62iI6 August 24, 2026

“Nos ha sorprendido el nivel de fuerzas G sostenidas en la curva peraltada, que dura cuatro segundos y medio. Esto supondrá un reto no sólo para el coche, sino también para los sistemas. No hay nada igual en el calendario”, expresó James Volwes, Director de Williams.

Más que nunca las tandas de entrenamientos libres tendrán importancia vital. Acoplar los monoplazas actuales, con sus particulares características técnicas (especialmente lo que a administración de energía refiere), y exprimir al máximo cada momento en pista. La vuelta de la F1 a Madrid promete…

Con la cabeza en alto

El argentino Franco Colapinto llega al Madring Circuit con sensaciones encontradas. Si bien en Monza coronó una brillante actuación remontando desde el fondo, arribando 9° y sumando dos puntos, el pilarense quedó masticando bronca por lo ocurrido en el comienzo del GP de Italia.

El piloto de Alpine sufrió un despiste cuando peleaba con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por el tercer puesto de la competencia, que lo relegó hasta el 16° puesto y complicó sus chances en ese pasaje de la carrera. Pero lejos de rendirse, Franco levantó cabeza, se recuperó y se reivindicó notablemente.

«Estoy simplemente frustrado. Creo que hice algunas cosas buenas. No sé, simplemente perdí completamente el auto en las curvas 5 y 6, un poco de la nada, y es muy frustrante«, dijo Colapinto en la rueda de prensa posterior.

🇦🇷 | Palmer destaca la inteligencia de Colapinto.



Jolyon remarcó la maniobra de Franco antes de la neutralización en Monza: usó el overtake y el boost en el momento justo para ganar una posición clave.



Una lectura rápida de carrera que lo dejó 4° antes de la Bandera Roja 🔴 pic.twitter.com/cMu0wOXnQC — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 7, 2026

Más allá del lamento, Colapinto aportó a la causa, volvió a sumar puntos (por séptima vez en la temporada, llegando a 21 unidades) y confirmó que las mejoras aplicadas por Alpine dieron frutos en términos competitivos; algo que, este fin de semana, querrá seguir exprimiendo para ser protagonista en el nuevo circuito.

En la parte alta, Kimi Antonelli (Mercedes), la gran figura del domingo tras ganar ante su gente habiendo largado 19°, llega en una cómoda posición como líder del campeonato, con una ventaja de 66 puntos sobre su coequiper George Russell.

Horarios del Gran Premio de España

Horarios

Viernes

Primera práctica libre: 8:30 hs.

Segunda práctica libre: 12:00 hs.

Sábado

Tercera práctica libre: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo