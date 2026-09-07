El reclamo por el agua de Balsa Las Perlas llegó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro

Vecinos de Balsa Las Perlas acudieron a la Justicia para reclamar una solución a un problema que data de muchos años: el acceso al agua potable. El 27 de agosto presentaron un amparo colectivo ante el juzgado Civil N° 1 de Cipolletti y, tras analizar el planteo, el juez Diego De Vergilio resolvió que deberá seguir otra vía. Lo encuadró como un mandamiento de ejecución y remitió la causa al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro.

El reclamo fue presentado por vecinos de 17 barrios de Balsa Las Perlas, quienes plantean dificultades en la provisión de agua potable. En el expediente describen problemas de caudal y presión, sectores sin suministro y cuestionamientos sobre la calidad del agua.

La presentación judicial contra la Municipalidad de Cipolletti, la Provincia de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y Aguas Rionegrinas (ARSA) se realizó después de una serie de reclamos administrativos y gestiones ante distintos organismos.

Entre la documentación incorporada aparecen actuaciones ante la Defensoría del Pueblo, actas de compromiso con autoridades municipales, reclamos ante el Municipio y ARSA, estudios de laboratorio y una presentación ante el gobernador. Además, los vecinos acompañaron con 2.700 firmas.

Este medio se comunicó con las partes involucradas, que señalaron que todavía no habían recibido formalmente el recurso y que, una vez notificadas, analizarán los pasos a seguir.

Las obras que piden los vecinos de Balsa de Las Perlas

El planteo apunta a una solución estructural para el abastecimiento de agua en la comunidad. Entre las medidas solicitadas se encuentra la construcción de una planta potabilizadora y, si fuera técnicamente necesario, un sistema de desmineralización o desalinización. También reclaman una red de cañerías que alcance a todos los barrios, además de cisternas y bombas extractoras y presurizadoras adecuadas al desnivel del terreno y a la cantidad de habitantes.

Patricia, una de las vecinas que participa de la organización del reclamo, explicó que la decisión de acudir a la Justicia llegó después de un extenso recorrido de presentaciones ante organismos municipales y provinciales. “Presentamos el recurso de amparo, colectivo y ambiental, después de haber agotado todas las instancias administrativas posibles”, señaló.

En paralelo, los vecinos reunieron fondos para realizar análisis de agua de dos captaciones, una de Vista del Valle y otra de Costa Esperanza, cuyos resultados fueron incorporados al expediente. Patricia explicó que decidieron hacer los estudios porque al problema de la falta de agua se suma, según plantean, el de la calidad. “Nosotros no consumimos esa agua, la mayoría va a buscar agua a Neuquén”, afirmó.

Además, señaló que el agua de la red continúa utilizándose para distintas actividades cotidianas: “Vos lavás las verduras, cocinás, te bañás, te lavás los dientes en la casa, tus animales consumen esa agua, tus plantas, tu huerta”.

Para los vecinos, el objetivo es dejar atrás la necesidad de almacenar agua en los hogares y contar con un servicio regular. “Que abras la canilla y salga agua y tengas un caudal para poder hacer tus cosas, que no necesites tener cisternas enterradas o un montón de tanques en tu casa para tener reservas, sino que haya un servicio, como corresponde”, planteó Patricia.

Por qué la causa pasó al STJ

En la sentencia, el juez De Vergilio no resolvió todavía si las obras reclamadas deben realizarse ni determinó responsabilidades sobre la situación denunciada. Su resolución se concentró en definir cuál es la vía judicial correspondiente y qué tribunal debe intervenir.

Aunque los vecinos habían presentado la acción como un amparo colectivo, el magistrado consideró que la naturaleza de la presentación debe definirse por “el objeto de la pretensión y no por la nominación que le asignen los presentantes”. En este caso, entendió que el pedido busca que organismos públicos cumplan deberes concretos mediante obras como una planta potabilizadora, una red de distribución, cisternas y bombas.

Por ese motivo, encuadró el planteo como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 44 de la Constitución Provincial y en los artículos 21 y siguientes del Código Procesal Constitucional. Según explicó, este tipo de acción es de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia.

El magistrado fundamentó además su decisión en antecedentes del propio STJ, entre ellos un caso de 2020 relacionado con la falta de agua potable en barrios de Roca, en el que el máximo tribunal había considerado que un planteo presentado como amparo debía tramitar como un mandamiento de ejecución.