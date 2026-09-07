Grave accidente sobre la Ruta 25: el subsecretario de Cultura de Chubut y su familia sufrieron un choque camino a un acto en El Hoyo

Un viaje oficial terminó en un dramático accidente sobre la Ruta Nacional 25. El subsecretario de Cultura de Chubut, Osvaldo Labastié, su esposa —la reconocida cantante Gabriela Carel— y el hijo de la pareja resultaron heridos tras protagonizar un siniestro vial durante la madrugada de este domingo, en el tramo que une las localidades de Las Plumas y Los Altares.

El choque ocurrió cerca de las 2:30, cuando el vehículo particular en el que se desplazaba la familia sufrió el percance por motivos que aún se investigan. Pasajeros y choferes de un colectivo de la empresa Mar y Valle que transitaban por el sector advirtieron el rodado afectado y dieron el alerta de urgencia a los servicios de socorro.

Rescate de madrugada y traslado a Trelew

Los tres integrantes de la familia recibieron la primera atención médica de emergencia en el hospital de Las Plumas, según lo publicado por ADNSur, donde fueron asistidos por el guardia de salud local antes de disponer su derivación a un centro de mayor complejidad.

El parte médico tras el operativo sanitario:

Osvaldo Labastié y su hijo: sufrieron fracturas y permanecen internados en observación en el hospital de Trelew , aunque las autoridades confirmaron que están fuera de peligro.

sufrieron y permanecen internados en observación en el hospital de , aunque las autoridades confirmaron que están fuera de peligro. Gabriela Carel: fue evaluada por el equipo profesional del nosocomio y recibió el alta médica tras constatarse que no presentaba heridas de gravedad.

fue evaluada por el equipo profesional del nosocomio y recibió el tras constatarse que no presentaba heridas de gravedad. Asistencia: en la emergencia inicial intervino una médica, un enfermero y el chofer de la ambulancia del puesto sanitario de Las Plumas.

La familia se dirigía hacia la cordillera, con destino final a la localidad de El Hoyo. En esa comarca tenían previsto sumarse a las actividades oficiales por el aniversario de la ciudad, donde iban a compartir agenda junto al gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres.

La policía provincial perimetró el sector del accidente y dispuso el resguardo judicial del automóvil por orden de la fiscalía interviniente. Los peritos trabajan en la recolección de rastros para determinar la mecánica exacta del hecho, sobre la cual no se informaron detalles mecánicos hasta el momento.