De la mano de Luciano Farroni, el JMoreiro Sport subió al podio en la Clase 3 del Turismo Pista

Vuelta a los primeros planos competitivos y muy necesaria inyección anímica para el JMoreiro Sport en la novena fecha del año para el Turismo Pista, celebrada este fin de semana en el Autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

La estructura que comanda el cipoleño Javier Moreiro logró junto al chubutense Luciano Farroni subir al último escalón del podio este mediodía, consiguiendo así el tercer podio del año; segundo junto al sureño que tripula el Peugeot 208.

Farroni ratificó por la mañana la Pole Position obtenida el sábado tras vencer en la primera serie y así aseguró protagonismo excluyente en la competencia concluyente, aunque debiendo partir desde el 3° puesto por ser la batería más lenta.

En la prueba final, el bonaerense Franco Fauret (Etios), que previamente había dominado el parcial más veloz, fue inalcanzable al cabo de los 16 giros de competencia, firmando su segundo éxito de la temporada tras vencer en la especial carrera de los «300 Pilotos».

Farroni intentó dar batalla por el segundo lugar, pero Luciano González (Toyota Etios), que avanzó desde el cuarto puesto, aguantó la presión y selló la posición de escolta por delante del 208 que se prepara en la provincia de Río Negro, que finalmente finalizó 3°.

No obstante, el tercer puesto es un merecido premio para la estructura del cipoleño Moreiro (también compite en el TC Neuquino), que este año ya había logrado podios con el propio Farroni y también con Martín Chialvo.

Martín Alessi. Foto: APTP.

El otro representante de la región que aceleró este fin de semana en la Clase 3 fue el neuquino Martín Alessi (Etios), aunque su suerte en la novena final de la temporada lamentablemente duró apenas 5 vueltas hasta padecer inconvenientes mecánicos.

Previamente, en la Clase 2, se destacó la labor del allense Saúl Eidilstein (Ford KA), cruzando la meta en un muy meritorio 8° puesto en la final ganada por Valentino Spinella (Ford KA). Allí aceleraron un total de 36 máquinas.

La décima y última fecha del campeonato tendrá lugar el fin de semana del 20, 21 y 22 de noviembre, en el mítico óvalo de Rafaela (Santa Fe).