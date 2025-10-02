Cuatro argentinos debutaron en el Masters 1000 de Shanghai este jueves. Los detalles y resultados de cada uno de los partidos acá.

Debut agridulce para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai: todos los resultados

Este miércoles comenzó el Masters 1000 de Shanghai, el anteúltimo de esta categoría de la temporada 2025. El prestigioso torneo cuenta con la participación de seis tenistas argentinos, que buscarán llegar lo más lejos posible en la competencia.

En el primer día del certamen, Sebastián Báez derrotó en tres sets al local Zhang y se verá las caras en la segunda ronda con uno de los candidatos: el danés Holger Rune, 11° del ranking.

Durante la madrugada argentina se vivió el debut de Francisco Comesaña, que venció sin problemas al francés Ugo Blanchet por 6-4; 6-2. El próximo sábado tendrá un duro choque con el italiano Lorenzo Musetti, preclasificado número 8 del torneo.

Camilo Ugo Carabelli tuvo su presentación en el torneo contra el francés Terence Atmane. El bonaerense avanzó a la siguiente instancia tras el abandono de su rival cuando el partido iba 4-4 en el primer set. Se enfrentará con el australiano Alex De Miñaur (7°) por la segunda ronda.

Las malas de la jornada llegaron más tarde. Mariano Navone no pudo ganar en su debut: perdió en tres sets contra el frances Valentin Royer y se quedó eliminado del torneo. El último debut del día fue el de Juan Martín Cerúndolo, que terminó su participación en el torneo tras caer por 6-3; 6-7 y 6-3 frente al chino Bu.

Francisco Cerúndolo debuta en el Masters 1000 de Shanghai: la agenda completa del viernes

En la jornada de este viernes, Francisco Cerúndolo debutará en el Masters 1000 de Shanghai. El argentino, preclasificado 19°, safó de jugar la primera ronda gracias a su ranking y comenzará su aventura en China directamente en la segunda etapa.

Por otra parte, Sebastián Báez enfrentará a Holger Rune. El danés parte como claro favorito en este choque, pero el bonaerense tratará de dar pelea y buscará el batacazo. Vale aclarar que Comesaña y Ugo Carabelli jugarán su partido de segunda ronda recién el sábado.

La programación de este viernes (horario estimado):

Sebastián Báez vs Holger Rune – 2:40