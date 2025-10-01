Ya se conocen los rivales de los tenistas argentinos en el torneo que se desarrollará en China. Además, significará el regreso de Djokovic a las canchas. Los detalles.

Masters 1000 de Shanghai: se sorteó el cuadro principal, con participación de seis argentinos

Este martes se sorteó el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai. El torneo se realizará desde el 1 hasta el 12 de octubre y contará con la participación de las mayores estrellas del tenis. Además, la competencia contará con la presencia de seis tenistas argentinos, que buscarán llegar lejos y sumar puntos en el ranking mundial.

El primero en salir a la cancha fue Sebastián Báez, que este miércoles venció en tres sets al local Zhang. En la segunda ronda tendrá una difícil parada contra Holger Rune, número 11 del mundo.

Una particularidad del sorteo es que se jugarán tres partidos entre argentinos y franceses por la 1° ronda del torneo: Camilo Ugo Carabelli jugará contra Terence Atmane, Francisco Comesaña se medirá ante Ugo Blanchet y Mariano Navone se verá las caras contra Valentin Royer.

Además, también por la 1° ronda, Juan Manuel Cerúndolo debutará contra el chino Bu. Francisco Cerúndolo, por ser el 19° cabeza de serie, comenzará en el torneo desde la segunda ronda. Como si fuera poco, allí se enfrentara a otro francés: el experimentado Adrian Mannarino, de gran trayectoria.

La agenda de los argentinos en el Masters 1000 de Shanghai

Jueves 2 de octubre (horario estimativo):

Camilo Ugo Carabelli vs Atmane – 1:30

Francisco Comesaña vs Blanchet – 1:30

Royer vs Mariano Navone – 3:50

Bu vs Juan Cerúndolo – 8:40

Viernes 3 de octubre (horario a confirmar):

Sebastián Báez vs Rune

Francisco Cerúndolo vs Mannarino

Masters 1000 de Shanghai: el regreso de Djokovic y el premio monetario

El Masters 1000 de Shanghai significará el regreso al circuito de Novak Djokovic, que volverá a las canchas luego de su participación en el US Open. El serbio debutará en el torneo contra el croata Marin Cilic y se podría cruzar en una hipotética semifinal frente a Jannik Sinner.

Por otra parte, Carlos Alcaraz se medirá en segunda ronda contra el ganador de Tien vs Kecmanovic y el italiano Sinner se enfrentará al alemán Altmaier.

El torneo chino entregará aproximadamente 9 millones de dólares durante el desarrollo de la competencia. El campeón desembolsará un total de 1.100.000 dólares y obtendrá 1000 puntos para el ranking ATP.