River vs Racing: el historial inédito en los cruces mano a mano y el único antecedente por Copa Argentina

Dos grandes del futbol argentino se vuelven a cruzar, en un partido que promete muchas emociones. Los detalles del historial en los «mata-mata» y los últimos antecedentes.

River vs Racing: el historial inédito en los cruces mano a mano

Este jueves, River y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 18 en el Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central.

Un dato clave para comprender la dimensión de este enfrentamiento es que este cruce es el clásico más añejo del futbol argentino. El primer partido entre estas instituciones se realizó en 1906. A lo largo de estos 119 años, se han cruzado en diversas ocasiones, con un historial muy favorable para River. Pero la situación cambia drásticamente cuando solo tenemos en cuenta los cruces mano a mano.

El historial contempla un total de 242 partidos, con 111 triunfos del Millonario y 67 victorias de la Academia, con 64 empates. Pero sorpresivamente, en los «mata mata», Racing supera ampliamente a River.

Contabilizando la era amateur y profesional del futbol argentino, jugaron 20 mata-mata. En este rubro, la Academia está arriba con 13 triunfos y el Millonario solo tiene 7 victorias. Aunque hay un dato que ilusiona a River: el primer y último cruce los ganó el equipo de Núñez.

Los últimos cruces mano a mano entre River y Racing

En los últimos 15 años, River y Racing han protagonizado tres cruces directos en diferentes competencias internacionales y nacionales, con resultados y ganadores diferentes.

En 2012, en el regreso de la Copa Argentina, el clásico se vivió nada más y nada menos que en las semifinales. Por ese entonces, River era dirigido por Matias Almeyda y atravesaba el momento más difícil de su historia, ya que se encontraba disputando la B Nacional.

Por otro lado, Luis Zubeldía era el técnico de la Academia. Tras un friccionado partido que se jugó en Salta, los de Avellaneda se llevaron el triunfo por penales (5-4). Hasta este jueves, es el único antecedente por este torneo entre estos dos grandes del futbol argentino.

Los últimos dos mano a mano fueron claramente ganados por River. De la mano de Marcelo Gallardo, en 2018, el Millonario dejó afuera de la Copa Libertadores a Racing con un global de 3-0 por los octavos de final.

El último cruce fue en 2021, cuando se vieron las caras por la Supercopa Argentina. El resultado fue una goleada histórica por 5-0, con un claro dominio desde el primer minuto del equipo de Núñez.