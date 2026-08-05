Cipolletti asegura que ya no hay lavacoches en las esquinas tras siete meses de controles

«Nos decían que era imposible. Que no se podía. Que siempre iba a ser así. Hoy la realidad demuestra lo contrario», afirmó el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler en sus redes sociales. El mandatario aseguró que la ciudad ya no registra presencia de «trapitos» en la vía pública, a siete meses de la puesta en marcha de la ordenanza que prohibió la actividad.

El jefe comunal afirmó que el cambio es el resultado de una política sostenida desde fines de 2025, cuando el Concejo Deliberante aprobó la norma impulsada por el Ejecutivo para regular el uso del espacio público. «Recorré la ciudad a cualquier hora: a la mañana, a la tarde, a la noche o de madrugada. Ya no hay trapitos en las calles de Cipolletti«, afirmó.

Controles permanentes en las 66 esquinas con semáforos

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, explicó a Diario RÍO NEGRO que el municipio mantiene una guardia permanente que recorre las 66 intersecciones semaforizadas de la ciudad, donde históricamente se concentraba la actividad de cuidacoches y limpiavidrios.

Según detalló, desde que comenzó la aplicación de la ordenanza fueron identificadas más de 75 personas, a quienes se les informó el alcance de la normativa y se les aplicaron las sanciones correspondientes.

El municipio ya había informado en enero que la presencia de cuidacoches se había reducido en un 80% durante las primeras semanas de implementación de la ordenanza. Actualmente, el funcionario sostiene que los relevamientos ya no detectan personas desarrollando esa actividad en la vía pública.

Multas y acompañamiento social

Zúñiga remarcó que la intervención municipal no se limitó a la aplicación de multas. Explicó que, en los casos en los que detectaron situaciones de vulnerabilidad, se trabajó junto a otras áreas del Estado para brindar asistencia.

Entre esas acciones, indicó que seis personas recibieron pasajes para regresar a sus localidades de origen, mientras que otras accedieron a acompañamiento psicológico y asistencia social. «Cada caso fue abordado de manera particular. Cuando había una necesidad social, el municipio intervino con las herramientas disponibles», explicó.

Buteler afirmó que la ordenanza sirvió de referencia para otras localidades

En su publicación, Buteler sostuvo que Cipolletti fue una de las primeras ciudades de la región en avanzar con una regulación específica sobre los «trapitos» y afirmó que luego otros municipios impulsaron medidas similares.

«No fue casualidad. Fue una decisión política, una ordenanza que impulsamos y un enorme trabajo de todo el equipo municipal, que todos los días está en la calle para hacer cumplir las normas», expresó.

El intendente agregó que los operativos continuarán para sostener los resultados alcanzados. «Las calles volvieron a ser de los vecinos. Y las vamos a seguir cuidando, porque una ciudad más ordenada también es una ciudad más segura y con mejor calidad de vida para todos», concluyó.