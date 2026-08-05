La histórica Balsa Huitrín será recuperada tras ser arrastrada por una crecida del río Neuquén

La Dirección Provincial de Vialidad informó que trabaja en las tareas para recuperar la Balsa Huitrín, luego de que una crecida extraordinaria del río Neuquén desplazara la embarcación mientras permanecía fuera del cauce para ser reparada. El objetivo oficial es restituir el servicio una vez que las condiciones lo permitan.

La balsa había sido retirada del río el 22 de abril mediante un operativo realizado por personal del Distrito III con maquinaria de gran porte. Según el organismo, la decisión respondió al deterioro estructural que presentaba la embarcación después de más de ocho décadas de servicio y más de cuatro décadas sin una intervención mayor.

Tras la extracción, los técnicos realizaron un relevamiento integral que confirmó la necesidad de una rehabilitación profunda. Los trabajos previstos incluyen el reemplazo de sectores del casco, el tratamiento de la corrosión y tareas de soldadura de gran magnitud, además de los procedimientos administrativos y de contratación exigidos para una obra pública.

Vialidad explicó que mantener la embarcación sobre la margen del río era el procedimiento técnico adecuado para ejecutar las reparaciones. Sin embargo, una crecida con caudales excepcionales superó las previsiones habituales y desplazó la estructura, un hecho que el organismo atribuyó a un fenómeno de fuerza mayor.

Declarada Patrimonio Provincial, la Balsa Huitrín constituye el último sistema de cruce de estas características que permanece en Neuquén. Además de comunicar ambas márgenes del río sobre la Ruta Provincial 9, representa un medio de transporte esencial para pobladores, crianceros y trabajadores del norte neuquino.

La embarcación también es parte de la historia de Roberto «Beto» Ávila, quien la opera desde hace 26 años y reside en el paraje Huitrín desde su infancia. El balsero suele definirla como parte de su familia y destaca que el sistema continúa funcionando de manera completamente manual, mediante cables, poleas y tornos, una característica que convierte al cruce en un patrimonio vivo de la provincia.