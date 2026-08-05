Una argentina fue detenida por el ICE cuando viajaba a ver a la Selección en el Mundial

Una ciudadana argentina fue detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando intentaba abordar un vuelo desde Filadelfia hacia Kansas City para asistir al partido de la Selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Se trata de Iliana Noeli Lick, de 30 años, quien residía en esa ciudad y, según medios estadounidenses, tenía la visa vencida.

Una argentina fue arrestada por el ICE en un aeropuerto de Estados Unidos

El arresto ocurrió el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. De acuerdo con el medio local WHYY, y replicado por Infobae, la joven viajaba junto a un grupo de amigos para presenciar el encuentro en el que Argentina derrotó a Suiza y avanzó a las semifinales.

Su pareja, el ciudadano estadounidense Steaven Melchiorre, perdió contacto con ella poco antes del embarque y horas después supo que había sido interceptada por agentes migratorios durante el control de seguridad.

Melchiorre aseguró que Lick había ingresado a Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, luego obtuvo una prórroga y había iniciado los trámites para regularizar su situación migratoria y conseguir un permiso de trabajo.

La joven, oriunda de Buenos Aires, vivía en el sur de Filadelfia desde septiembre de 2024 y trabajaba como niñera. Su entorno afirmó que no posee antecedentes penales y lanzó una campaña de recaudación para afrontar los gastos de su defensa legal.

El caso se produce en un contexto de mayor endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos. Según organizaciones de defensa de inmigrantes, al menos siete personas fueron detenidas por el ICE en el aeropuerto de Filadelfia desde mediados de julio.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional reforzó las acciones contra inmigrantes en situación irregular y mantiene una lista de extranjeros considerados prioritarios para su detención y deportación, en la que figuran nueve ciudadanos argentinos con antecedentes por distintos delitos.

Con información de Infobae