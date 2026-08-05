Caputo defendió el rumbo económico, criticó a quienes cuestionan la industria y anticipó un “gran año” para 2027

Luis Caputo, Ministro de economía, defendió el rumbo económico, criticó a quienes cuestionan la industria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este mediodía el rumbo económico del Gobierno, cuestionó a quienes plantean preocupaciones por la situación de la industria y anticipó que 2027 será un “gran año” para la Argentina.

Durante una exposición ante operadores, titulares de sociedades de bolsa y referentes del mercado de capitales, el funcionario respondió a las críticas por el impacto del ajuste sobre la actividad industrial y el consumo.

Acompañado por integrantes de su equipo económico, Federico Furiase y Felipe Núñez, Caputo buscó transmitir una visión de largo plazo basada en el orden fiscal, el fortalecimiento de la solvencia del Banco Central y un cambio estructural en los incentivos de la economía.

Uno de los pasajes más fuertes de la presentación estuvo dedicado a cuestionar los planteos sobre la evolución desigual de la actividad, en un contexto en el que sectores como el agro, la energía y la minería muestran un mayor dinamismo, mientras la industria manufacturera registra una recuperación más lenta.

“Parece que viniéramos de un boom de la industria entre 2011 y 2023, que tuviésemos la industria más competitiva del mundo y crecía fenomenal. Era exactamente lo contrario”, afirmó Caputo.

El ministro sostuvo que, durante ese período, la actividad industrial cayó un 10%, a pesar de los subsidios aplicados sobre las tarifas y de los costos que, según indicó, eran trasladados al conjunto de la sociedad.

“En esos años la industria cayó 10%, a pesar de estar subsidiada en tarifas y subsidiada por todos los argentinos, porque pagábamos las cosas dos, tres o diez veces más de lo que valían”, señaló.

“La competitividad no depende de una devaluación”

Caputo cuestionó el modelo proteccionista y aseguró que generó precios elevados en productos como indumentaria, calzado, tecnología y vehículos, sin lograr sostener el crecimiento de la producción.

En ese sentido, afirmó que la apertura económica permite que los consumidores accedan a bienes de consumo a valores más alineados con los de otros países de la región.

El ministro también rechazó las críticas vinculadas con la situación de la construcción y cuestionó el impacto de la inversión estatal en obra pública durante las últimas décadas.

“Gastaron más de 15 puntos del PBI en obra pública en esos años y la construcción también cayó. Terminamos con la peor infraestructura en décadas”, expresó.

Por otra parte, volvió a descartar que la competitividad de la economía dependa de una devaluación del peso.

“Si dependiera de una devaluación, seríamos la economía más competitiva de la galaxia”, afirmó.

Según Caputo, la competitividad se construye a partir de la reducción de impuestos, la eliminación de regulaciones y la baja del costo financiero.

Inversiones y sectores estratégicos

Durante su exposición, el ministro destacó el potencial de sectores como el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento para generar un mayor ingreso de divisas.

En relación con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aseguró que se presentaron 43 proyectos por casi US$150.000 millones y estimó que el monto podría alcanzar próximamente los US$200.000 millones.

Según detalló, 23 de esas iniciativas ya fueron aprobadas y representan inversiones cercanas a los US$50.000 millones.

“Este desarrollo de sectores no perjudica a los demás, los ayuda, porque genera los dólares necesarios para el equilibrio general y elimina de raíz la supuesta ‘restricción externa’”, sostuvo.

Caputo también destacó que el Gobierno resolvió la deuda de aproximadamente US$40.000 millones con importadores y afirmó que las empresas actualmente pueden girar dividendos e importar sin las restricciones vigentes en años anteriores.

Las reformas y la mirada hacia 2027

El ministro aprovechó la exposición para defender el paquete de reformas que impulsa el Gobierno y manifestó su confianza en que Javier Milei podrá renovar su mandato en 2027.

En particular, calificó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como una iniciativa “refundacional” y “la reforma más importante de los últimos 100 años”.

“Si fuera Kicillof y esta ley sale, ni me tengo que presentar como candidato a presidente. Porque un degenerado fiscal no puede sobrevivir con una ley que prohíbe el financiamiento monetario al Tesoro”, afirmó.

Caputo también respaldó el proyecto denominado “grillete fiscal”, además de las reformas laboral y de la Ley de Mercado de Capitales.

Ante operadores y agentes de bolsa, los convocó a desarrollar nuevos instrumentos de financiamiento dentro del mercado local.

“Hace 25 años que viven del rulo y del ‘contado con liqui’”, les dijo.

“Las encuestas no pegan una”

Consultado sobre las encuestas y el clima social frente a los próximos compromisos electorales, Caputo relativizó el valor de los sondeos de opinión.

“Las encuestas no pegan una, ni siquiera le pegan al lado ganador”, sostuvo.

En cambio, defendió la gestión a partir de los indicadores oficiales y privados vinculados con la evolución de la pobreza y la indigencia. Según planteó, la desaceleración de la inflación permitió que millones de personas mejoraran su situación económica.

“Sabemos que el año que viene es electoral y venimos trabajando hace más de un año en medidas y amortiguadores que irán conociendo a su tiempo”, afirmó.

“Argentina está por primera vez en su historia cambiando de tendencia para bien”, concluyó el ministro.