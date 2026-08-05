Copa Davis en Neuquén: comienza la venta de entradas para la serie en el Ruca Che

Después de la presentación oficial del último fin de semana, este jueves comenzará la venta oficial de entradas para la Copa Davis en Neuquén.

La serie entre Argentina y Turquía se jugará el 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che y ya se pueden adquirir los tickets por la plataforma digital Entrada Uno.

De acuerdo a lo que se informó en la previa, la entrada más barata tendrá un costo de $80.000, válido para los dos días de competencia. Se estima que también haya sectores preferenciales a un valor más alto.

Por las dimensiones reglamentarias de las canchas y los bancos de cada equipo, la capacidad del estadio se verá reducida y solo se pondrán a disposición 3.500 localidades. Se utilizarán las bandejas más altas de las tribunas y no las que están pegadas al campo.

La energía del tenis y la de Neuquén se encuentran para hacer historia.



Argentina 🇦🇷 🆚 🇹🇷 Turquía

📅 19 y 20 de septiembre

🏟️ Estadio Ruca Che, Neuquén

🎫 Entradas a la venta desde la próxima semana en https://t.co/3XaDkNYNDz pic.twitter.com/zCPKBDK2jt — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) August 1, 2026

Ante este escenario, se espera que los tickets se vendan rápido e intentarán achicar las entradas de protocolo. La magnitud del evento y el carácter histórico de su desembarco en Neuquén generaron altas expectavivas. Las chances de ver a tenistas topmundiales en la región, e incluso en el país, son ínfimas.

En las próximas semanas, llegará el compuesto sintético para la colocación de la cancha que estará supervisada por la Asociación Argentina de Tenis.

La superficie rápida fue elegida por una cuestión de calendario ya que los jugadores se sumarán después de jugar el US Open sobre un piso similar.

Además de la serie de Copa Davis, el Gobierno provincial, el municipal, la AAT y la Federación Neuquina de Tenis llevarán a cabo otras actividades paralelas para aprovechar el marco. Se brindarán clínicas y capacitaciones, con la chance de llevar a cabo alguna exhibición para la que podría venir Gabriela Sabatini.