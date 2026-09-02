Delfina Otero, la allense que también fue parte del campeonato mundial de Las Leonas

En un fin de semana inolvidable, Las Leonas se consagraron campeonas del mundo por tercera vez en su historia y Los Leones ganaron el bronce, ambas selecciones con triunfos ante Países Bajos, local y máxima potencia.

Presente en el torneo y como parte adyacente de estas conquistas, estuvo Delfina Otero. La allense es vicepresidenta 2° de la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y presidente la Federación Rionegrina.

«Estábamos convencidas que iban a llegar a la final, estuvimos muy cerca en el Mundial pasado. Los partidos fueron todos difíciles y el formato con dos zonas es duro. La final contra la mayor potencia era difícil pero no imposible», destacó la dirigente en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Estuvimos toda la primera etapa en Bélgica y recién para la final viajamos a Ámsterdam, el día anterior al partido. Llegamos la noche anterior y las chicas no pudieron entrenar en esa cancha. Teníamos esa desventaja y la del público pero no había excusa, las chicas estaban muy enfocadas y convencidas de que lo iban a lograr», agregó.

También valoró el tercer puesto de Los Leones que igualaron su mejor actuación mundialista. «Lo mismo los varones, en el mundial pasado quedaron séptimos y ahora terceros también ganándole a Países Bajos», señaló.

«Las dos selecciones dejan todo. Entrenan profesionalmente pero el deporte es amateur, es difícil de sostener, lo mismo los varones», añadió.

En ese sentido, hizo hincapié en el respaldo de la Confederación. «Tienen el acompañamiento de una institución sólida como lo es la CAH, si no sería imposible», aseguró.

A su vez, lamentó la falta de ayuda gubernamental. «En este momento del país, especiamente en este gobierno el deporte nacional en general no cuenta con apoyo económico», afirmó.

Otero también elogió la labor de los clubes. «Nosotros tenemos un plan de detección y desarrollo de talentos que es federal pero el trabajo fundamental y el origen de todo son los clubes que también la están remando», expresó.

Sobre los desafíos a nivel provincial en la Federación de Río Negro, analizó: «Regionalmente estamos complicados por la distancias que hay en esta zona. Los clubes salen adelante y trabajan mucho en mejorar la infraestructura. La mayoría de las canchas de acá son de césped sintético y arena y hoy las que más se usan son las de agua, en toda la Patagonia está solo la de Neuquén y la diferencia es abismal».

En ese aspecto, reveló que Río Negro espera contar con una o dos canchas con esa superficie en el futuro próximo. «Si Dios quiere a fin de año o principios del año que viene habrá otra en Río Negro, sería muy importante. En el Club Atlético Integración Deportiva de Regina. También hay un proyecto en Los Perales en Allen que es el club al que pertenezco desde que se fundó hace más de 20 años», indicó.