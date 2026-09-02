Dictan embargo contra la diputada libertaria Lorena Villaverde: la respuesta de la legisladora por Río Negro

La Justicia dictó un embargo contra la diputada nacional libertaria Lorena Villaverde. La medida se tramita en un juzgado de Bariloche, donde se realizó la denuncia por la venta de un terreno en Las Grutas que forma parte de un loteo que desarrolla la legisladora en esa villa balnearia.

La causa se lleva adelante en el juzgado civil 5 de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de Cristian Tau Anzoátegui.

En la Justicia Civil los embargos son preventivos y no implican una definición de quién tiene razón en el conflicto que se aborda. La medida se toma para proteger un eventual resultado positivo para el que hizo la denuncia, pero a fines judiciales no implican establecer quién tiene la verdad en la causa.

No es el primer embargo que afronta la diputada libertaria. El último que se conoció en diciembre pasado, cuando el juez Civil de Bariloche Santiago Morán hizo lugar a una medida cautelar pedida por un damnificado de esa ciudad que compró un lote a el desarrollo de Las Grutas y ordenó el embargo de su dieta como diputada nacional y el medio aguinaldo hasta cubrir unos 40 millones de pesos.

Otra causa anterior, en marzo del año pasado, se tramitó en el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia Nº 9 de San Antonio Oeste. El motivo también es la venta de un lote en el complejo Tajamar. Cabe aclarar que hasta ahora no existe una condena contra Villaverde por estos hechos.

Qué dijo Lorena Villaverde

Al ser consultada por Diario RÍO NEGRO, la diputada dijo: «No fui informada por mi representación legal ni notificada personalmente de esta supuesta medida. Al igual que ocurrió con otros embargos difundidos anteriormente, vuelvo a enterarme primero a través de los medios»

Según dijo a este medio «se trataría de una medida cautelar dentro de un proceso civil en trámite: no existe sentencia ni condena».

«Desde hace tiempo vengo soportando un tratamiento institucional provincial, municipal y mediático particularmente violento y desigual, que no puede analizarse por fuera del escarnio mediático, político y la violencia institucional, como mujer y representante del pueblo rionegrino, que he atravesado», remarcó la diputada.

Por último remarcó que no pretende sustraerse «de ningún proceso ni pedir privilegios: quiero exactamente lo mismo que cualquier ciudadano: ser notificada, ejercer mi defensa y no ser condenada públicamente por el poder informal que ejercen algunos medios antes de que la Justicia resuelva»