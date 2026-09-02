Quién era el hombre de 33 años hallado muerto en San Antonio Oeste este lunes: dolor en Villa Regina

Un trágico hallazgo ocurrió en San Antonio Oeste este lunes 1 de septiembre. Un hombre oriundo del Alto Valle fue encontrado muerto en su vivienda y se estima que llevaba varios días sin vida. Mientras la Justicia investiga las circunstancias de su muerte, se confirmó la identidad del fallecido. Desde el Club Atlético Regina lo despidieron con un sentido mensaje en sus redes sociales.

El hecho sucedió en una propiedad ubicada en la calle Andrés Rolando al 1900, según difundieron medios locales.

Desde el Ministerio Público Fiscal precisaron que el cuerpo fue trasladado a Viedma para la realización de la autopsia, con el fin de obtener mayores precisiones sobre la causa del deceso, como así también la fecha en que se produjo.

Quién era el hombre de Regina hallado muerto en San Antonio Oeste

Según pudo aseverar este medio, la víctima fatal fue identificada como Gastón Vázquez, de 33 años y oriundo de Villa Regina que se había mudado a San Antonio Oeste hacía un par de años.

Desde el Club Atlético Regina lamentaron su pérdida a través de sus redes sociales, ya que solía integrar parte de su hinchada.

«En este triste y doloroso momento, enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia, amigos, y toda persona que conocía a Gastón», indicaron.

Las medidas que tomó Fiscalía

En el caso intervienieron los fiscales Maricel Viotti Zillii y Gustavo Arbues, junto a la Unidad operativa de investigación del Ministerio Público, agentes de la Policía de Río Negro, personal del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de investigaciones.

En el lugar trabajó la Unidad de Reconstrucción virtual con el equipamiento de faros y escáner 3D, con el fin de relevar el sector y avanzar posteriormente en la representación virtual de la escena.

Asimismo se receptaron declaraciones testimoniales sobre los últimos momentos con vida del hombre y establecer una secuencia temporal estimativa.

Además, se secuestraron registros de cámaras para su análisis y se recolectaron y preservaron diversos elementos -entre ellos, zapatillas y prendas de vestir- y se efectuaron hisopados sobre rastros.

Las distintas evidencias recolectadas serán examinadas y cotejadas con la información que surja de las restantes medidas en curso.