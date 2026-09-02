Renunció el secretario de Prensa y Comunicación de Rolando Figueroa, Claude Staicos

El secretario de Prensa y Comunicación de la provincia del Neuquén, Claude Staicos, presentó su renuncia al cargo. Lo anunció él mismo a través de una publicación en redes sociales.

La decisión fue tomada cerca del mediodía, luego de un encuentro con la conducción del Gobierno donde finalmente se acordó la salida del funcionario.

«Cuestiones familiares me exigirán el máximo tiempo y dedicación«, dijo el ahora exfuncionario, quien agregó: «Agradezco especialmente al gobernador Rolando Figueroa y al equipo de gobierno por la confianza profesional y el trabajo compartido».

He presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Prensa y Comunicación.



Cuestiones familiares me exigirán el máximo tiempo y dedicación.



Agradezco especialmente al gobernador Rolando Figueroa y al equipo de gobierno por la confianza profesional y el trabajo compartido. — Claude Staicos (@claudestaicos) September 2, 2026

Staicos llegó a la gestión en diciembre de 2023 y fue el encargado de liderar la relación del Ejecutivo con los medios, además de ser el responsable de coordinar de forma integral la comunicación oficial.

En octubre del año pasado, en medio de una disputa judicial por la tenencia de su hijo, decidió tomarse licencia para concentrarse en su situación personal.

El caso, sin embargo, volvió a cobrar notoriedad en las últimas horas a partir de denuncias cruzadas entre las partes por un episodio en una escuela de Neuquén, donde trascendió que el niño había sido retenido. La tensión se viralizó en redes sociales y se extendió durante casi 24 horas.

Para encauzar el conflicto, anoche se realizó una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que concluyó a las 22:30.

Frente a las versiones públicas que circularon, el comunicado oficial precisó los términos acordados: el niño regresó al domicilio paterno y ambos progenitores consensuaron “restablecer el diálogo para sanar las relaciones familiares, priorizando el interés superior del menor”.

Por el momento no se informó quién será el reemplazante de Staicos ni tampoco si la intención del Gobierno es cubrir el puesto.