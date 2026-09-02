Javier Milei en el foro Libertad y Progreso: «Bajamos 30% el gasto público en términos reales»

El presidente Javier Milei encabezó el cierre del encuentro «Vientos de Cambio», organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro, donde brindó un discurso centrado en la importancia de la participación política y los límites de su programa de gestión.

Milei en el foro Libertad y Progreso: «Gracias Lionel por tanto»

En el inicio de su alocución, el jefe de Estado remarcó la necesidad de dar el salto desde la batalla ideológica hacia la gestión pública: “Si queremos cambiar la realidad no solo tenemos que involucrarnos en la batalla cultural, sino también en la arena política”.

Para graficar su postura, el mandatario utilizó una metáfora deportiva tras la reciente retirada del capitán argentino de las canchas. “Ustedes iban a un partido de Argentina y las tribunas son hermosas, los cánticos son hermosos, el espectáculo que da la tribuna es hermoso, pero la pelota no se mueve. Para mover la pelota necesitábamos a Messi haciendo goles, con lo cual ahora tenemos un problema porque se retiró. Igual, digamos, gracias Lionel por tanto”, expresó.

Asimismo, Milei hizo referencia a los recursos y metodologías empleadas por su administración para llevar adelante las reformas estructurales del país. “Nosotros no jugamos con toda la caja de herramientas, no reniego. Justamente me siento orgulloso porque parte de las herramientas son despreciables”, sostuvo.

El mandatario también ratificó los pilares libertarios que marcan la dirección de su Gobierno y aseguró: “No vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad, no vamos a violentar la propiedad privada”.

En términos económicos Milei sostuvo: «Hemos bajado el 30% el gasto público en términos reales, como no van a esperar que la moneda se aprecie. Ahora todos los corruptos que vivían del subsidio lamentablemente o se reconvierten o quiebran».

En ese sentido, aseguró que «las buenas políticas no se negocian» y que el Gobierno mantendrá la disciplina sin recurrir a herramientas «moralmente despreciables».

«Sacamos a 14 millones de personas de la pobreza»

Durante su exposición, Milei repasó la evolución del mapa político regional y celebró que el continente esté abandonando las opciones de izquierda. «En octubre de 2020 el continente estaba casi todo pintado de rojo y hoy ya somos muchos países pintados de azul», señaló, al tiempo que proyectó una posible victoria de la derecha en Brasil.

Al hacer un balance de su administración, el Presidente ponderó la desaceleración de la inflación y la baja de la pobreza. Según afirmó, de cumplirse las proyecciones de su gestión, el Producto Bruto Interno (PBI) registrará una suba acumulada del 17 por ciento durante su primer mandato, «casi triplicando el crecimiento de la OCDE».

En cuanto a la situación social, argumentó que, tras el sinceramiento inicial de precios que llevó el indicador de pobreza al 53 por ciento semestral, la cifra se redujo sensiblemente: «Hoy este número es 28 por ciento; esto quiere decir que sacamos a 14 millones de personas de la pobreza».

También, contrapuso la reducción del empleo estatal con la tracción del mercado laboral libre, al señalar que se redujeron «más de 70.000 empleados públicos» mientras que «el sector privado generó más de 600.000 puestos de trabajo».

Finalmente, Milei apuntó contra los medios de comunicación y los profesionales del sector, a quienes acusó de apostar al fracaso del programa gubernamental. «A pesar de los sucios y corruptos periodistas que apuestan al fracaso de la Argentina, les estamos ganando por goleada. Mientras ellos sigan diciendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad», concluyó.

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