Depo Viedma se recuperó ante su gente y venció a Unión (MdP), por la Liga Argentina de básquet

Deportivo Viedma sacó pecho en casa y se llevó un partidazo frente a Unión de Mar del Plata por 104-86, en el décimo juego de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. Con este resultado, el equipo de la capital rionegrina alcanzó su cuarta victoria y ahora tratará de equiparar su registro, ya que acumula seis derrotas en la competencia.

El arranque fue palo a palo en el Ángel Cayetano Arias. Ambos equipos intercambiaron errores y aciertos, pero el quinteto marplatense logró ajustar antes: presionó arriba, corrió la cancha y se quedó con el primer cuarto por 27-23.

En el segundo período, la visita siguió haciendo daño desde el perímetro y dominó buena parte del parcial. Pero cuando parecía que se iba al descanso en ventaja, apareció Joaquín Petre con un tiro clave que encendió a toda la hinchada y selló el 50-50 (parcial 27-23).

Todo de Viedma en la segunda mitad

El entretiempo le vino bárbaro al Depo Viedma, que salió con otra energía y con una personalidad arrolladora. Unión no pudo sostener el ritmo y se topó con un festival ofensivo de Amen de Cheeseman intratable (terminó con 26 puntos), con Luciano Cáceres enchufadísimo (llegó a 21) y un equipo decidido a cambiar la historia. Así, el local se adueñó del tercero por un claro 28-18 y lo cerró 78-68.

El último cuarto fue una exhibición. Viedma apretó el acelerador, desplegó su mejor versión colectiva y terminó de quebrar a los marplatenses. Con Cheeseman como figura determinante y un cierre sólido, el Depo se llevó un triunfazo por 104 a 86 (parcial 26-18).

Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino ya piensan en su próximo desafío: el jueves 11 de diciembre, frente a Pico FC, en un Cayetano Arias que promete volver a latir fuerte

