El nuevo Nº 1: así llegó Alexander Zverev a la cima del tenis mundial

El ATP Rankings nació en agosto de 1973, cuando Ilie Nastase se convirtió en el primer Nº 1. Cerca de 49.000 jugadores han competido por puntos desde ese día, hace ya más de 53 años. Millones de personas alrededor del mundo juegan a tenis, intentando superar al rival al otro lado de la red. Sin embargo sólo 30 alcanzaron la cima y en las últimas horas se sumó el nombre de Alexander Zverev.

Desde Björn Borg, Jimmy Connors o John McEnroe a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, aparecieron leyendas que han trascendido el tenis, con un impacto en el deporte global, dueños de una plaza en el prestigioso Club del Nº 1. En 2024, Jannik Sinner se convirtió en el 29º miembro, una posición que mantuvo con autoridad. Las lesiones lo complicaron y dejó la vacante.

Alexander Zverev, hijo de dos antiguos tenistas, Alexander Sr. e Irina, y hermano del antiguo Nº 25 mundial Mischa Zverev, ha sido una figura permanente en el tour desde antes de comenzar una carrera profesional. El alemán solía acompañar a su hermano mayor, miembro activo del circuito.

Sascha no necesitó mucho tiempo para mostrar al mundo su talento. Sin embargo, durante una década, no logró dar el paso definitivo. El año pasado, perdió en la primera ronda de Wimbledon ante Arthur Rinderknech. Aunque era el Nº 3 en ese momento, la situación era complicada.

“En mitad de la temporada estaba pasándolo mal, especialmente en lo mental. Después de perder la primera ronda de Wimbledon, pasaron cuatro semanas hasta el siguiente torneo. Me tomé unas vacaciones”, dijo Zverev. “Me marché a descansar, pasé tiempo con amigos y, después, volví a entrenar. Cambié un poco la situación y pasé unos días en Mallorca”, agregó.

En ese momento, Zverev no podía imaginar lo que estaba por venir. Menos de un año y medio después, a sus 29 años, el alemán ha hecho historia. Este lunes 2 de noviembre de 2026, es el Nº 1.

Así opinaban Nadal y Djokovic

“Puede ser Nº 1 en el futuro, claramente. Es un gran jugador. Tiene todos los golpes y un gran rendimiento físico. Es alto, tiene un buen primer y segundo saque, grandes golpes desde la línea de fondo, tanto derecha como revés”, dijo Nadal. “Lo tiene todo para convertirse en una gran estrella, está jugando a gran nivel”, agregó.

El gran Roger también dijo lo suyo: «Tiene un gran juego, buena técnica y buena actitud. Pienso que va a aprender más cada día y se hará más fuerte. Es algo normal”, dijo Federer. “Este es, si quieres verlo así, el Zverev más débil que veremos. Será cada vez mejor. Cuando cumpla 40 años, quizá empiece a decaer un poco. Pero en las próximas temporada será tan bueno que competirá por la cima, el top 10 como mínimo, si es que no llega al top 5 o al Nº 1”.

La lucha con Sinner y Alcaraz

Este momento Zverev coincide con dos gigantes como Alcaraz y Sinner, estrellas que rápidamente tomaron la cima del deporte. El español se convirtió en el Nº 1 mundial más joven de la historia al ganar el US Open, mientras que Sinner subió al trono trono en 2024, ocupándolo desde entonces durante 95 semanas.

Al comenzar esta temporada, Zverev no estaba bien. “Tuve problemas con mi cuerpo. Sufrí lesiones durante toda la temporada. Para mí, cerrar el año como Nº 3, teniendo en cuenta todos los obstáculos, fue como regresar a lo máximo y es algo de lo que me siento orgulloso”, dijo Sascha.

“Por supuesto, el 1 y el 2 siguen quedando lejos. No era el caso a finales de 2024, cuando logré terminar segundo. Siento que tengo mucho trabajo por hacer, pero esa es también la realidad para el resto del circuito”, agregó antes de arrancar el 2026.

Al inicio del año, Alcaraz y Sinner demostraron ser grandes rivales para Zverev. El alemán sacó para ganar la semifinal del Abierto de Australia ante el español, pero terminó cayendo en un partido épico de cinco mangas tras cinco horas y 27 minutos de juego. Después, Sinner venció a Zverev en el primer torneo Masters 1000 del 2026.

Todo comenzó a cambiar cuando Sinner cayó en la segunda ronda de Roland Garros ante Juan Manuel Cerúndolo. Pese a tomar el partido, el italiano sucumbió entre problemas físicos. Unos días después, Zverev rompió una barrera personal y conquistó su primer trofeo de Grand Slam. Fue en ese momento, tras levantar la Copa de los Mosqueteros, cuando Zverev comenzó a valorar la posibilidad de alcanzar la cima.

Poco después, Zverev levantaba el trofeo del US Open en Flushing Meadows y subrayaba su autoridad en la temporada. Ahora, más de 10 años después de emerger ante Nadal y Federer como una gran promesa, Zverev ha convertido las palabras en realidad. Sascha es el nuevo Nº 1.