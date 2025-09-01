Deportistas de Roca que inspiran: tres historias de esfuerzo y pasión

General Roca no solo es cuna de emprendedores y artistas: también es tierra de deportistas que encuentran en la ciudad el escenario para crecer y proyectarse. Sus clubes, el río y los espacios comunitarios son el punto de partida de trayectorias que combinan sacrificio, formación y pasión.

En cada disciplina, los protagonistas comparten una raíz común: el orgullo de representar a Roca y la convicción de que el deporte es un camino de valores, identidad y superación personal.

Estas tres historias —de una joven promesa del hockey, una nadadora de aguas abiertas y un futbolista que mantuvo intacta su pasión— resumen el espíritu deportivo que late en la ciudad y que la proyecta más allá del Alto Valle.

Hockey con talento joven

Fotos gentileza.-

Antonia Malloni, de 15 años, creció en el barrio San Cayetano y desde sus inicios en el Roca Rugby Club mostró un talento que la llevó a la Selección de Río Negro y a integrar la Selección Argentina de Hockey.

Inspirada por la humildad de Lionel Messi y la garra de Agustina Gorzelany, vive cada partido como una oportunidad de aprendizaje. “El hockey en Argentina es amateur, pero eso no me detiene”, asegura. Para Antonia, Roca es el lugar donde sus sueños se hacen realidad día a día.

Natación con desafíos constantes

A los 30 años, Daira encontró en las aguas abiertas su verdadera pasión. Lidera el proyecto Vivo Río, donde enseña natación y organiza clínicas en el río Negro, el espacio que la inspira y la conecta con su ciudad.

Su mayor logro: ser la primera mujer en nadar 70 kilómetros en el río Paraná, desde Itatí hasta Corrientes, un hito que visibilizó a las mujeres en deportes de resistencia. Además de entrenadora, es profesora de yoga kundalini, disciplina que integra a su vida deportiva para potenciar el rendimiento propio y el de sus alumnos.

Fútbol con la pasión intacta

Pablo Ignacio Macsad, de 39 años, nació en el centro de Roca y creció jugando en la vereda. Su carrera comenzó en el Deportivo Roca y lo llevó a vestir camisetas de Argentinos del Norte, Chichinales, Unión de Allen, Alto Valle, Pillmatún y Patagones.

Hoy combina el fútbol con el trabajo en construcción en seco junto a su hermano. Admirador de Lionel Messi, reconoce en él el valor de la perseverancia y el esfuerzo. “Para mí, Roca es lugar de tranquilidad y raíces profundas”, resume este roquense que nunca perdió la pasión por la pelota.