Regina y La Amistad siguen arriba en la Liga Confluencia y dos equipos confirmaron su descenso

Este miércoles comenzó la 37° fecha de la Liga Confluencia. Como es habitual desde hace unas semanas, se jugaron cinco partidos adelantados para los equipos que se desempeñan en el Regional Amateur.

En la jornada nocturna, Atlético Regina (89 puntos) ganó un duelo durísimo frente a Experimental (51). Fue 1-0 a domicilio, con gol de Enzo Yáñez para sumar tres puntos valiosos en Cinco Saltos y seguir arriba en las dos competencias.

Unos minutos más tarde se sumó La Amistad (89) a la cima, ya que derrotó a Circulo Italiano (54) por 3-1. Nicolás Domínguez abrió el marcador para los cipoleños y Leandro Quijon puso el partido en tablas. El local demostró su categoría y con tantos de Nicolás Figueroa y Nicolás Alonso se llevó un nuevo triunfo. A falta de cinco partidos, la pelea por el título está que arde. Vale destacar que si hay igualdad de puntos al final del torneo, se jugará una final para decidir al campeón.

En Roca y en Cipolletti se confirmaron dos descensos

Además, en la noche roquense hubo empates y un descenso. En el Luis Maiolino, Deportivo Roca (71) y San Martín (59) igualaron 1-1. Damián Quezada puso al frente a los Leones, pero el goleador Rodrigo Soria empató el encuentro y llegó a 13 goles en la liga en este 2025.

En el Zit Formiga también hubo acción. Argentinos del Norte (57) se enfrentó a Maracacinho (35) y fue 1-1. Juan Vera y Alan Colileo marcaron los goles. A pesar de sumar en la cancha del Carcelero, el conjunto de Cinco Saltos aseguró su descenso de categoría y jugará en la «B» en 2026.

Además, en La Mejor del Valle se vieron las caras Unión AP y Pillmatún, dos equipos que juegan el Regional Amateur. No hubo emociones, pero el punto que sumó Pillma condenó a Alto Valle, que a pesar de no jugar, el Tanga ya confirmó su lugar en la segunda de la Liga Confluencia para el próximo año. Los otros equipos ya condenados son: Mainque, Obrero Dique, San Isidro, San Carlos y San Sebastián.