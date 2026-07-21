Deportivo Viedma aseguró la continuidad de otra pieza clave de cara a la Liga Argentina 2026/27

Siguen las buenas noticias y las confirmaciones importantes para Deportivo Viedma y sus planes de volver a dar pelea en la segunda división del básquetbol argentino.

El conjunto de la capital rionegrina se aseguró hoy la continuidad de Jeffrey Merchant de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. El ala-pívot nacido en Olavarría renovó su vínculo con la institución y afrontará su segunda campaña consecutiva con la camiseta del conjunto viedmense.

Merchant, nacido el 9 de septiembre de 1997, se consolidó como una pieza importante del plantel durante la última temporada, aportando intensidad y presencia debajo del aro. Llegó en diciembre de 2025 tras la salida del estadounidense Amen Jenkins Cheeseman y fue fundamental para cambiarle la cara al equipo

Tal fue su rol preponderante en el equipo, que el jugador de 29 años convirtió 314 puntos sobre 34 partidos disputados en su primera temporada con el Depo; números que respaldan su notable aporte ofensivo al equipo.

(Foto: Prensa Deportivo Viedma)

Con esta renovación, el club continúa dando forma al plantel que competirá en la próxima edición de la Liga Argentina, apostando a mantener una base de jugadores que conocen la institución y el proyecto deportivo.

Vale recordar que ayer, la entidad rionegrina, dirigida por Guillermo Bagliacino, había asegurado la continuidad del escolta Luciano Cáceres, otro de los jugadores insignia de la institución.

El comienzo de la temporada venidera está estipulada para iniciarse a mediados de octubre próximo. El torneo se disputará en dos conferencias, bajo un formato de todos contra todos, con la fase regular terminando a fines de marzo.