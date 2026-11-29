En una gran demostración de juego y carácter, Deportivo Viedma se quedó con un valioso triunfo anoche fuera de casa y volvió a sonreír en la Liga Argentina de Básquet 2026/2027, la segunda división más importante del país.

Tras la caída días atrás ante Quilmes, el conjunto de la capital rionegrina se repuso con una gran victoria ante Unión de Mar del Plata por 102-96 en tiempo suplementario; éxito que lo mantiene peleando lo más alto tras disputarse las primeras ocho presentaciones.

De esta forma, los dirigidos por Guillermo Bogliacino llegaron a seis partidos ganados contra dos perdidos, situándose escoltas de la Ciclista (tiene un partido más) en la Zona Sur.

Depo viajará para visitar a Rocamora mañana, cuando dispute su noveno partido en el certamen y complete la segunda gira en condición de visitante.

Unión pegó primero

El conjunto local comenzó mejor, manejando la pelota y mostrando una buena efectividad en los lanzamientos. Por su parte, a Depo le costó entrar en ritmo y cometió algunos errores en ataque. Consumido el primer cuarto, el dueño de casa lideró por 20 a 10.

En el segundo período, la historia cambió. El elenco rionegrino rotó su plantilla y, con un gran pasaje de Marcelo Pérez, empezó a descontar en el marcador. A partir de un buen juego colectivo, logró igualar el tanteador y pasó al frente a poco del final. Pero un triple en la última posesión dejó a Unión arriba por un punto al cierre de la primera mitad: 38-37 (parcial 18-27).

Reacción del Depo y definición electrizante

Tras el entretiempo, el equipo capitalino siguió fortaleciendo la dinámica colectiva y animándose en la ofensiva, logrando pasar al frente nuevamente en el tanteador. Del otro lado, Unión mejoró su defensa e impidió que los viedmenses lograran ampliar la diferencia, aunque un triple de Pérez sobre la última posesión dejó Depo arriba por 66-60 (parcial 22-29).

En el último cuarto, Depo mantuvo las riendas del juego y siguió lastimando en cada avance ofensivo. Sin embargo, Unión no bajó la intensidad y respondió con buenas transiciones en ataque. Así, el período terminó igualado en 84-84, por lo que el encuentro debió definirse en tiempo suplementario.

En el tiempo extra, Viedma retomó el control del juego y volvió a ponerse al frente del marcador, logrando sostener la ventaja y sellar un muy valioso triunfo por 102 a 96, en el segundo de los tres partidos fuera del Cayetano Arias.