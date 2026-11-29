Casi la mitad del padrón, ya votó en las elecciones de este domingo en España. El Gobierno de Pedro Sánchez al emitir su voto llamó a concurrir a las urnas «en masa» en unas legislativas en las que se juega su continuidad en el poder.

Según reportó AP, la derecha es favorita en los sondeos. La mayoría de las encuestas auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar.

25 mil españoles votaron en Argentina

Según datos del Ministerio del Interior para las 14 (hora de España), ya había emitido su voto el 45,54%, lo que supone 5,06 puntos más que en los comicios de 2023.

Más de 25.500 españoles votaron en Argentina para las elecciones generales en España, en un proceso que se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre en los consulados del país, reportó Noticias Argentinas.

En Capital Federal fue el principal centro de votación, con 20.385 sufragios. En Rosario se contabilizaron 3.567 votos, mientras que Córdoba registró 1.281, señaló el medio de Buenos Aires. Las papeletas de los ciudadanos nacionalizados por la ley de nietos fueron colocadas en recipientes separados, luego de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente su participación en el proceso.

Podría haber un giro histórico en las elecciones de España

Feijóo, de 65 años, aspira a llegar al Palacio de la Moncloa tras no haberlo conseguido por muy poco en 2023. Esta vez, el ascenso de Vox podría cambiar el escenario. «Espero que los españoles puedan votar sin miedo», dijo el líder de Vox, Santiago Abascal, quien, después de depositar su voto, pidió «una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana», consignó AFP.

Vox capitaliza el descontento social y el creciente rechazo a la migración, ganando terreno particularmente entre los jóvenes, reportan los medios españoles.

Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.