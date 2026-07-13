Polémica en el Gobierno: Santiago Viola viajó a ver a la Selección a EE.UU. pese a la sugerencia de la Casa Rosada

El viceministro de Justicia de la Nación, Santiago Viola, viajó la semana pasada a los Estados Unidos para presenciar el Mundial 2026. El sábado pasado, el funcionario estuvo en una platea baja del estadio de la ciudad norteamericana de Kansas City, observando el triunfo por 3 a 1 del seleccionado argentino ante Suiza, victoria que le dio a la albiceleste el pase a las semifinales de la competencia.

La imagen del funcionario, que lo mostraba en una muy buena ubicación cerca del campo de juego y vestido con la camiseta argentina, fue revelada en la red social X por el periodista Nicolás Pizzi.

Foto: Gentileza Nicolás Pizzi.

Viola —quien asumió su cargo en marzo, es apoderado de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional y se desempeña como el principal consejero legal y estratega de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— es además el número dos de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Los detalles del viaje: una «excepción» oficial

Según detalló el diario La Nación, Viola viajó el jueves de la semana pasada en un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Miami, ciudad donde tiene familiares y donde vive su padre. Si bien en un principio la estadía iba a ser solo por el fin de semana, el viaje se extendió por ocho días y el funcionario recién regresará al país el próximo viernes, informaron desde su entorno al matutino.

“Se pidió licencia”, justificó un vocero del Ministerio de Justicia. Dicho permiso abarca cuatro días, desde este lunes hasta el viernes próximo. En la misma línea, desde las cercanías del viceministro indicaron: “Se fue por el fin de semana de feriado con la familia. El papá vive en Miami, y el viernes está de regreso”.

Respecto al ingreso al estadio, La Nación aportó que Viola compró la entrada para los cuartos de final mediante reventa (práctica que es legal en Estados Unidos y cuenta con canales oficiales para su comercialización), aunque se desconoce el monto exacto que abonó. Consultado por el medio ya citado, el funcionario prefirió no responder.

Desde el Gobierno, no obstante, dejaron trascender que todos los gastos corrieron por cuenta propia del abogado. En ese sentido, Clarín recogió el análisis de un dirigente libertario con conocimientos en turismo sobre los costos de la escapada: «Llegar a Kansas te sale 4 mil dólares. Y si querés quedarte lo que resta del Mundial podes gastarte 10 mil en total».

Hasta su asunción en el Ejecutivo, Viola trabajaba en el estudio familiar Balbín, donde aún se celebran reuniones vinculadas a la administración libertaria.

El viaje sorprendió a buena parte del Gobierno porque rompió con una directiva de la cúpula oficial. Según La Nación, existía una orden no escrita emanada por Karina Milei —una sugerencia clara— de que ni el Presidente ni ningún miembro del gabinete estuvieran en los Estados Unidos entre el 11 del mes pasado y el próximo domingo 19 para ver in situ a la Selección.

Sin embargo, con Viola se hizo una “excepción” con aviso previo: dio aviso en su ministerio sobre sus planes y no fue vetado por su jefa política.

Desde la Casa Rosada explicaron a La Nación que, a diferencia de lo ocurrido en la Copa América de 2024, no hubo una orden concreta de no viajar. Aún así, destacaron que tanto Javier Milei como su hermana rechazaron todas las invitaciones oficiales que cursaron la FIFA y otras entidades para presenciar los partidos, incluida la final del domingo 19, a la que Argentina accedería si derrota este miércoles a Inglaterra. La misma postura de no viajar tomaron varios ministros fanáticos del fútbol. “Nadie va a viajar ni a ver los partidos que vienen”, agregaron fuentes oficiales al matutino, sin explicar las razones del “permiso” no escrito para Viola.

Por su parte, Clarín contextualizó que la intención de la Casa Rosada de que sus funcionarios no levantaran ninguna polémica se desprendía de que el inicio de la competición coincidió con los «avatares del caso Adorni».

El mapa de poder interno de Viola y sus ambiciones en Boca Juniors

La figura de Viola es clave en el armado oficialista. Trabaja codo a codo con Karina Milei desde los inicios del proyecto libertario y, según La Nación, se presentó en los tribunales como su abogado personal en la causa por presunto espionaje contra ella. A su vez, su llegada al ministerio (junto a Mahiques) alteró el equilibrio interno, ya que reemplazó a Sebastián Amerio, un dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, quien perdió influencia con este recambio.

Pero los intereses de Viola no se limitan a la política nacional. Clarín reveló que el funcionario es fanático de Boca Juniors y desde hace tiempo viene auscultando la posibilidad de competir en la política xeneize en las elecciones de 2027, posicionándose como una suerte de delegado mileísta en el club de La Ribera.

Sus posibilidades dependerán del éxito deportivo de la gestión de Román Riquelme en la Copa Libertadores del año próximo. En ese terreno también coquetea otro libertario: el exlegislador Ramiro Marra.

El historial de Santiago Viola en Comodoro Py: los testigos falsos y su defensa a los hijos de Lázaro Báez

Viola es hijo de Claudia Balbín, una abogada conocida en los tribunales por sus relaciones. Balbín integraba un selecto grupo que se reunía con frecuencia en el Hotel Presidente, del que participaban el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Miragaya. Fue precisamente el juez Canicoba Corral quien en su momento nombró a Viola como interventor en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuando se investigaba al líder gremial Omar “Caballo” Suárez.

Aún así, una de sus facetas más destacadas es su controvertido antecedente judicial en los tribunales federales de Comodoro Py, donde estuvo imputado acusado de haber plantado testigos falsos.

El objetivo de la maniobra, que luego se probó que era mentira, era sostener que el juez federal Sebastián Casanello había estado en la Quinta de Olivos reuniéndose con Cristina Kirchner. En aquel entonces, Viola era abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez y buscaba apartar a Casanello de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que el empresario patagónico y sus hijos terminaron condenados.

Los testigos falsos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, declararon bajo juramento haber visto al magistrado en una sala de espera de la residencia presidencial en septiembre de 2015. Sin embargo, el juez Luis Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli corroboraron que ambos mintieron y que ninguno de los tres (ni Corizzo, ni Scozzino, ni Casanello) estuvo ese día en Olivos.

En 2018, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi intervinieron en el expediente y procesaron a Viola, revirtiendo la decisión del juez de primera instancia. En la causa, que era impulsada por el fiscal Stornelli y por el propio Casanello como querellante, también estaba imputado el fiscal Eduardo Daniel Miragaya, quien ocupó un cargo de director en la SIDE durante la gestión macrista de Gustavo Arribas.

Las pruebas recolectadas fueron contundentes: un peritaje policial detectó 248 llamadas telefónicas entre Miragaya y Viola, con un pico en los días claves. Además, Corizzo admitió ante Stornelli que, antes de declarar, se había reunido con Viola y con un “fiscal” cuya descripción física coincidía con la de Miragaya. Según apuntó La Nación, en aquellos tiempos de traspiés judiciales, Juan Bautista Mahiques se movía para ayudar a Viola.

Finalmente, la Cámara Federal de Casación terminó cerrando el expediente, tal como solicitaba el propio Viola. La resolución llevó la firma de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma (Sala 4 de Casación).