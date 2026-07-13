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La última vez de cuatro campeones en semifinales de un Mundial

Solo se dio tres veces a lo largo de la historia mundialista.

Redacción

Por Redacción

Un registro bastante inusual entre los cuatro semifinalistas mundiales.

Un registro bastante inusual entre los cuatro semifinalistas mundiales.

Un registro sin muchos precedentes y con una larga racha desde su última vez. El Mundial de Fútbol 2026 va llegando a su fin y sus máximos candidatos tienen un especial factor en común: los cuatro semifinalistas fueron campeones del mundo.

Hay que viajar hasta la cita de Italia 90′ para un suceso semejante. Argentina (1978, 1986 y 2022), Francia (1998 y 2018), Inglaterra (1966) y España (2010) representan el tercer caso en la historia de los mundiales de campeones llegando a penúltima instancia del certamen.

Si bien la innovación de 48 equipos mostró un alto grado de paridad y unas cuantas sorpresas en el desarrollo de la fase de grupos, finalmente terminó primando la superioridad de las tradicionales potencias: las primeras cuatro selecciones del ranking FIFA, en la última instancia del certamen.

En 1990, en Italia, lo hicieron el local, Argentina, Alemania e Inglaterra. En ese torneo, Argentina empató 1-1 con Italia y luego lo superó 4-3 por penales y lo mismo hizo Alemania contra Inglaterra. En la final, se impuso el conjunto alemán por 1-0.

Antes, en México 1970, llegaron Brasil, Uruguay, Italia y Alemania a semis. En el primero de los duelos, Brasil superó 3-1 a Uruguay y, en el siguiente, Italia venció 4-3 a Alemania. En el partido por el título, Brasil se impuso a Italia por 4-1.

Por lo mencionado en el comienzo, este Mundial dejará su huella: no habrá nuevo campeón pero sí una férrea disputa por el título entre campeones con mucha historia en juego.


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Un registro sin muchos precedentes y con una larga racha desde su última vez. El Mundial de Fútbol 2026 va llegando a su fin y sus máximos candidatos tienen un especial factor en común: los cuatro semifinalistas fueron campeones del mundo.

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