La última vez de cuatro campeones en semifinales de un Mundial

Un registro sin muchos precedentes y con una larga racha desde su última vez. El Mundial de Fútbol 2026 va llegando a su fin y sus máximos candidatos tienen un especial factor en común: los cuatro semifinalistas fueron campeones del mundo.

Hay que viajar hasta la cita de Italia 90′ para un suceso semejante. Argentina (1978, 1986 y 2022), Francia (1998 y 2018), Inglaterra (1966) y España (2010) representan el tercer caso en la historia de los mundiales de campeones llegando a penúltima instancia del certamen.

Si bien la innovación de 48 equipos mostró un alto grado de paridad y unas cuantas sorpresas en el desarrollo de la fase de grupos, finalmente terminó primando la superioridad de las tradicionales potencias: las primeras cuatro selecciones del ranking FIFA, en la última instancia del certamen.

¡¡ESTO SERÁ ÉPICO!!😮‍💨



Por primera vez desde Italia 1990, los cuatro semifinalistas ya fueron campeones del mundo:



✅Francia

✅España

✅Argentina

✅Inglaterra pic.twitter.com/1g7yCYLjCk — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) July 12, 2026

En 1990, en Italia, lo hicieron el local, Argentina, Alemania e Inglaterra. En ese torneo, Argentina empató 1-1 con Italia y luego lo superó 4-3 por penales y lo mismo hizo Alemania contra Inglaterra. En la final, se impuso el conjunto alemán por 1-0.

Antes, en México 1970, llegaron Brasil, Uruguay, Italia y Alemania a semis. En el primero de los duelos, Brasil superó 3-1 a Uruguay y, en el siguiente, Italia venció 4-3 a Alemania. En el partido por el título, Brasil se impuso a Italia por 4-1.

Por lo mencionado en el comienzo, este Mundial dejará su huella: no habrá nuevo campeón pero sí una férrea disputa por el título entre campeones con mucha historia en juego.