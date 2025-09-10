Deportivo Godoy se prepara para su histórico regreso a la Liga Confluencia: «Es recuperar la unión del pueblo»

Después de tres décadas de ausencia, el Club Social y Deportivo Godoy regresará a la Liga Deportiva Confluencia. El proceso comenzó hace 15 años, cuando un grupo de vecinos se reunió para restaurar las instalaciones. Luego de mucho trabajo, el sueño de volver a tener representación en el fútbol regional se hará realidad.

“Godoy tiene 87 años de historia y en los 90 fue reconocido futbolísticamente. Desde 1995 no participamos en la liga, y la verdad es que fue un golpe duro para la gente”, recordó Walter Parada, vicepresidente del club, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Además de su rol dirigencial, hace 15 años integra el grupo de vecinos que se propuso devolverle vida a la institución.

Walter Parada se ilusiona con la unión del pueblo a través del fútbol. (Foto: Juan Thomes)

El proceso de refacción comenzó luego de un temporal en el que el club perdió el techo, ventanas y quedó casi destruido. En los años posteriores, el edificio también sufrió robos de materiales.

“Costó mucho que la gente volviera a creer. Pero con trabajo y cariño logramos que toda la comunidad acompañe.” Walter Parada, vicepresidente de Deportivo Godoy

La recuperación institucional también se consolidó en lo legal y administrativo. “Hace tres años tenemos la documentación al día, lo que nos permitió acceder a programas de Nación (cuando estaba Clubes en Obras) y Provincia. Además, siempre hubo respaldo del Municipio”, explicó Daniel Vega, actual presidente de Deportivo Godoy.

De izquierda a derecha: Walter Parada, Daniel Vega y Leandro Barraza. (Foto: Gentileza)

Hoy el club ofrece talleres, hockey, hándbol y zumba, además de su escuelita de fútbol que llegó a albergar 120 chicos después de la pandemia. Sin embargo, la expectativa por volver a competir en el fútbol regional generó una convocatoria masiva.

«En tercera tenemos casi 50 inscriptos y en primera la misma cantidad. Muchos jóvenes de Godoy antes tenían que irse a jugar a ciudades vecinas. Ahora quieren volver a vestir la camiseta de su pueblo.» Daniel Vega, presidente de Deportivo Godoy

El predio también está en plena transformación. Se invirtieron más de 12 millones de pesos en el cerramiento y el nuevo paredón, y a fines de octubre se espera que finalicen las obras para avanzar con el alambrado y los vestuarios.

En el fondo, el nuevo paredón del predio. (Foto: Juan Thomes)

“La meta es que a fin de año todo esté en condiciones y podamos sentarnos con la dirigencia de la Liga. Tenemos tiempo, pero nuestra idea es ingresar cuanto antes”, adelantó el dirigente.

Leandro Barraza, el DT elegido para el retorno de Deportivo Godoy a la Liga Deportiva Confluencia

La ilusión de los vecinos también se refleja en lo deportivo. Leandro Barraza, flamante DT del club, destacó que proyectan consolidar un equipo atractivo desde lo futbolístico.

“Me sedujo la idea de arrancar de cero y construir una identidad. Queremos que Godoy sea un equipo atractivo, que juegue bien y que represente a su gente. Estos desafíos son los que me motivan”, indicó.

Leandro Barraza desea formar un equipo atractivo para competir. (Foto: Juan Thomes)

El entrenador con experiencia en el fútbol regional y en Chile, ya trabaja en el armado de los planteles desde primera división hasta las divisiones inferiores. “Solo en primera vinieron más de 50 jugadores a probarse. Estamos en pleno proceso de selección, armando los bloques de trabajo y dándole forma al proyecto. La respuesta de la comunidad es increíble, hasta la hinchada ya está preparando sus banderas”, contó.

Por último, Parada resaltó que la restauración de Deportivo Godoy es mucho más que fútbol: “Es recuperar la unión del pueblo, darle un lugar a los chicos y orgullo a las familias«, cerró.