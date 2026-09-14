El perturbador thriller de Joaquín Furriel y Griselda Siciliani en Netflix que dura menos de dos horas

El catálogo de Netflix se sacude con el fenómeno de Descansar en paz, un aclamado thriller dramático nacional protagonizado por Joaquín Furriel y Griselda Siciliani. La película, que combina una atmósfera asfixiante con dilemas morales extremos, se metió de lleno entre las opciones más elegidas por los usuarios gracias a una premisa tan inquietante como universal: ¿qué pasaría si tuvieras la posibilidad real de abandonar tu vida y arrancar de nuevo?

Lanzada originalmente en cines a principios de 2024 antes de su desembarco en la plataforma de streaming, la producción dirigida por Sebastián Borensztein consolida el gran momento del cine nacional en el terreno del suspenso psicológico, manteniendo al espectador al borde del sillón durante 1 hora y 47 minutos.

La asfixiante trama: deudas, presiones y una decisión límite

La historia sigue los pasos de Sergio Dayán (interpretado por un magistral Joaquín Furriel), un hombre tapado por las deudas financieras que comienza a recibir amenazas constantes que ponen en riesgo su estabilidad y la de su entorno familiar.

Sin una salida clara frente a la debacle económica, se le presenta una alternativa tan impiadosa como impensada:

La huida: Sergio decide capitalizar una situación límite para desaparecer del mapa, renunciando a su propia identidad y a su pasado.

Sergio decide capitalizar una situación límite para desaparecer del mapa, renunciando a su propia identidad y a su pasado. El dilema: la nueva vida en el anonimato resuelve el ahogo financiero inmediato, pero abre un abismo psicológico y emocional imposible de calcular.

la nueva vida en el anonimato resuelve el ahogo financiero inmediato, pero abre un abismo psicológico y emocional imposible de calcular. Las consecuencias: el drama familiar se cruza con el thriller cuando queda en evidencia que cambiar de nombre no borra las heridas ni las responsabilidades.

El origen literario, los datos clave y el elenco de lujo

Basada en la novela homónima de Martín Baintrub publicada en 2018 (Descansar en paz: ¿nunca soñaste con dejar todo y empezar de nuevo?), la adaptación cinematográfica corrió por cuenta de Marcos Osorio Vidal y el propio Borensztein bajo los sellos de Kenya Films y Benteveo Producciones.

El sólido peso dramático se sostiene gracias a un elenco de primer nivel que acompaña a los protagonistas: