Apicultores denuncian la muerte de unos 9 millones de abejas en el Alto Valle: al menos 440 colmenas afectadas

Cerca de 9 millones de abejas murieron en las inmediaciones de Mainqué, en una zona costera del río Negro, en un episodio que encendió la preocupación entre los productores apícolas del Alto Valle. Hasta el momento, se identificaron al menos 440 colmenas afectadas, entre fijas y trashumantes, pertenecientes a dos productores. El número podría superar las 500 colmenas a medida que avance el relevamiento.

El área donde se registró la mortandad abarca aproximadamente dos kilómetros de radio y alcanza unos cuatro kilómetros lineales sobre la costa del río Negro. La estimación de abejas muertas surge de considerar que cada colmena alberga más de 20.000 ejemplares.

Eduardo Riquelme, productor apícola y referente de los apicultores de la zona de Mainqué, explicó que los productores ya trabajan en la realización de la denuncia a través del Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad (SIGTraza), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El episodio todavía no tiene una causa confirmada. Sin embargo, entre las hipótesis que manejan los apicultores aparece la posibilidad de que se hayan realizado aplicaciones de agroquímicos en la fruticultura sin respetar las buenas prácticas agrícolas.

Una hipótesis que apunta al uso de agroquímicos

Riquelme señaló que una de las posibilidades es que las aplicaciones se hayan efectuado en horarios inapropiados, con dosis inadecuadas o sin dar aviso a los productores apícolas. Aclaró que se trata de una hipótesis y que será necesario avanzar en el relevamiento y las investigaciones correspondientes para determinar qué ocurrió.

La preocupación se da en un contexto de alerta por la presencia de plagas que afectan a la producción frutícola del Alto Valle, entre ellas el Piojo de San José, el Psílido y el Pulgón Lanígero. Frente a estos problemas sanitarios, el productor apícola remarcó la importancia de que los tratamientos se realicen de manera responsable y coordinada con quienes tienen colmenas en las cercanías.

Hay al menos 440 colmenas afectadas por mortandad de abejas en la apicultura de Mainqué. Foto: captura de video.

El respeto por las buenas prácticas agrícolas resulta fundamental para reducir los riesgos sobre las abejas y otros organismos polinizadores. Para los apicultores, la comunicación previa, la elección de los momentos de aplicación y el uso adecuado de los productos son aspectos centrales de esa prevención.

Fruticultura del Alto Valle: riesgo de escasez de abejas

La mortandad también genera inquietud por su posible impacto sobre la disponibilidad de colmenas para la polinización de los frutales. Riquelme advirtió que existe riesgo de escasez, debido a que algunos productores podrían preferir resguardar sus colmenas antes que exponerlas a nuevos episodios.

El costo de alquilar una colmena para la polinización ronda actualmente los $25.000, mientras que el valor de reposición supera los $100.000, según explicó. Esa diferencia implica un riesgo económico importante para los apicultores que pierden sus abejas y puede desalentar el traslado de colmenas hacia zonas donde exista incertidumbre sobre las condiciones de aplicación.

En los valles irrigados del río Negro, la apicultura y la fruticultura mantienen una relación estrecha. Las abejas cumplen un papel esencial en la polinización de numerosos cultivos y, al mismo tiempo, los apicultores necesitan que sus colmenas puedan permanecer en las chacras sin quedar expuestas a situaciones que comprometan su supervivencia.

Por eso, Riquelme llamó a la concientización y a respetar las buenas prácticas agrícolas. Mientras se procura determinar las causas de la mortandad registrada en Mainqué, el pedido del sector es que productores frutícolas y apícolas trabajen de manera coordinada para prevenir nuevos daños.

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