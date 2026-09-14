Quini 6: un apostador de Bariloche ganó $24 millones y aún no fue a cobrar el premio

La búsqueda contrarreloj de un apostador afortunado moviliza a la comunidad de San Carlos de Bariloche: un cupón, comercializado en un comercio barrial de la zona este de la ciudad cordillerana, resultó ganador de $24 millones en el Quini 6, pero el titular de la boleta todavía no se acercó a gestionar el cobro oficial.

Administrado a nivel federal por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, el juego poceado de Quini 6 establece plazos perentorios de caducidad, lo que genera una creciente expectativa en la región mientras restan escasos días para que venza la validez del billete.

Ganador de Quini 6 en Bariloche: la búsqueda en el barrio y las sospechas de la agencia

La jugada afortunada fue registrada en un local ubicado en el sector este de Bariloche. Pese a que el comercio atiende a vecinos frecuentes, la identidad de quien acertó la combinación ganadora continúa siendo un enigma.

«Nosotros conocemos a la gente que viene a jugar porque es la del barrio; uno por uno le preguntábamos para chequear, pero todavía no lo encontramos«, explicó Patricia, responsable del comercio, en diálogo con distintos medios, quien añadió que también reciben clientela de paso por la zona.

Desde el establecimiento, sostienen como hipótesis más firme que podría tratarse de un cliente ocasional o un trabajador que aún no revisó el extracto oficial.

Con el reloj corriendo, en el local reiteran el llamado a revisar los cupones ante el riesgo inminente de perder la suma asignada.

Cobro de premios de la Lotería de Santa Fe: plazos y requisitos para no perder el pozo

El reglamento general de la Lotería de Santa Fe determina que los derechos al cobro de premios caducan, de forma automática, una vez cumplido el término formal fijado en el programa de juego (habitualmente dentro de los 15 días corridos posteriores a la realización del sorteo).

Si el beneficiario no formaliza el trámite antes del cierre reglamentario, el importe prescribe y el pozo queda sin efecto o se reintegra a los fondos del organismo organizador.

Para hacer efectivo el cobro de premios de esta magnitud, el apostador debe: