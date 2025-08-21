Destrucción total: las impactantes imágenes del estadio de Independiente tras la batalla campal

La noche de Copa Sudamericana terminó de la peor manera en la cancha de Independiente. Un grupo de hinchas de la Universidad se propuso arruinar el partido y lo concretó. Durante el entretiempo del partido que igualaban 1-1, prendieron fuego y lanzaron butacas, bombas de estruendo, botellas y todo lo que encontraron cerca para darle paso al descontrol.

Los proyectiles, agresiones y corridas provocaron un saldo de dos heridos de gravedad y once con lesiones leves. Además, 350 hinchas de la U fueron detenidos en la zona de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de la violencia en las tribunas, las imágenes posteriores mostraron un panorama desolador dentro del estadio: baños destrozados, butacas arrancadas, mampostería dañada y pasillos convertidos en escombros.

Así quedó el Libertadores de América tras los destrozos de los hinchas de la Universidad de Chile

Antecedentes de violencia recientes en la Conmebol

El antecedente más cercano es el de Colo Colo en la Libertadores 2025, cuando la entidad le dio por perdido el partido 3-0 frente a Fortaleza tras incidentes similares en Santiago, además de sancionarlo económicamente y obligarlo a jugar sin público.

Qué pasó en el partido de Independiente y Universidad de Chile con los hinchas

La violencia se desató primero en la tribuna visitante, cuando cayeron proyectiles hacia el sector local. La tensión creció en el entretiempo con más agresiones y hasta una bomba de estruendo. El árbitro Gustavo Tejera interrumpió el juego al inicio del complemento, mientras jugadores pedían protección para sus familiares en las tribunas. Luego, los incidentes derivaron en enfrentamientos cuerpo a cuerpo hasta que la policía intervino.

Una noche de barbarie, caos y sangre enlutaron lo que debería haber sido un simple partido de fútbol.



En Avellaneda, en el Libertadores de América, se enfrentaron Independiente vs U. de Chile.



Un resumen en imágenes de lo que fue una noche terrorífica.



(Imágenes sensibles) pic.twitter.com/9JgUTKqT97 — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) August 21, 2025

El comunicado de la Conmebol sobre los incidentes en Avellaneda

En su comunicado oficial, Conmebol responsabilizó al club local y a las autoridades de seguridad por no garantizar la continuidad del encuentro y confirmó que el caso será remitido al Tribunal de Disciplina. La resolución final podría tener consecuencias graves para Independiente y Universidad de Chile, desde perder el partido hasta ser expulsados de la competencia.