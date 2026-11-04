Di Carlo habló de Ponzio, hizo una autocrítica por el presente de River y volvió a apuntar contra la AFA

El presidente del Millonario habló este miércoles en ESPN, tres días después de la derrota ante Boca en la Bombonera. En medio de los cuestionamientos por el arbitraje de Nicolás Ramírez, Stefano Di Carlo confirmó que Leonardo Ponzio continuará al frente del equipo hasta el final de la temporada, tal como estaba previsto desde su llegada. Además, aclaró que su futuro se definirá una vez terminado el 2026 y que será una de las alternativas que evaluará la dirigencia.

«Esto es una transición que durará hasta el final de la temporada. Fue hablado de manera transparente con Leo desde el día uno», explicó el dirigente. También destacó el trabajo del exmediocampista y señaló que consiguió alrededor del 70% de los puntos desde que asumió. «Creemos que es lo mejor para este momento de River», sostuvo. Sobre una posible continuidad en 2027, evitó anticiparse: «A fin de año se evalúa y se decide».

Por otra parte, Di Carlo reconoció el complicado presente futbolístico del Millonario y no esquivó la autocrítica por la actuación en el Superclásico. «Fue un partido gris. River no pateó al arco, eso es inapelable, no nos representa y hay mucha responsabilidad propia», admitió. Incluso consideró que Boca había merecido más por las situaciones que generó, aunque también señaló que las decisiones arbitrales pueden afectar anímicamente a los futbolistas.

Di Carlo volvió a cargar contra Ramírez y la AFA

En la entrevista con F12, de ESPN, el presidente también retomó sus cuestionamientos al arbitraje de Nicolás Ramírez y confirmó que River presentó una nota formal para solicitar que no vuelva a dirigirlo. «Tengo una mirada muy negativa. Además de ser un muy mal árbitro, en mi opinión fue decididamente a complicar el partido», disparó. También vinculó su reclamo con otras situaciones de los últimos Superclásicos y aseguró que el problema excede a un solo encuentro.

En esa línea, apuntó contra el funcionamiento del fútbol argentino y deslizó que existe un mecanismo para condicionar a los dirigentes. «Es aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes», afirmó. Además, dejó una de las frases más fuertes de la jornada al referirse al VAR: «Hay un señor jugando con un celular para ver cómo se terminan las cosas». Según su mirada, el malestar se extiende a otros clubes, aunque muchos prefieren no manifestarlo públicamente por temor a posibles consecuencias.

Por último, Di Carlo defendió el proyecto deportivo de River y pidió tiempo para consolidar el plantel, que tuvo varias incorporaciones en el último mercado de pases. Reconoció que los resultados del año fueron negativos, pero sostuvo que el equipo necesita rodaje y una pretemporada para mostrar su mejor versión. «Necesitamos seguir solidificando y amalgamar este equipo para que el fútbol se imponga», expresó.

Así, mientras ratificó que Ponzio seguirá hasta fin de año y que su continuidad será evaluada junto con otras alternativas, el presidente dejó en claro que River atraviesa un momento que exige correcciones tanto dentro como fuera de la cancha.