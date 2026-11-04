Cristina Kirchner chicaneó a Trump por su derrota en Estados Unidos y Bullrich le respondió con una burla a su prisión domiciliaria

La derrota electoral de los republicanos en Estados Unidos generó reacciones en la política argentina. Cristina Kirchner celebró este miércoles los resultados con un mensaje irónico en redes sociales y Patricia Bullrich le respondió con otra chicana por su situación judicial. «Beatiful morning», escribió la expresidenta, mientras que Bullrich le respondió: «Freedom is beatiful».

Los resultados de los comicios, en los que los demócratas avanzaron sobre el control del Congreso, fueron interpretados por dirigentes opositores como un revés para Trump y sus aliados internacionales, entre ellos el gobierno de Milei. Ahora, Trump deberá gobernar los próximos dos años con las dos cámaras del Congreso bajo control demócrata.

La respuesta de Patricia Bullrich a Cristina Kirchner y la chicana por su prisión domiciliaria

La publicación de Bullrich tuvo una referencia directa a la situación judicial de la expresidenta. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el marco de la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad.

En tanto, la publicación de la expresidenta remite al recordado sketch de Guillermo Francella que, con el tiempo, se convirtió en un meme muy utilizado por los fanáticos del fútbol para celebrar victorias o títulos importantes de sus equipos.

La expresidenta fue entrevistada esta semana por el Washington Post.

Otro de los que se sumó a las burlas contra Trump y Milei fue el expresidente Alberto Fernández. “¡¡¡Oportunidad!!! Comprá tu gorrita ahora… Liquidación por cierre», escribió en X junto a una imagen de ambos mandatarios y Flávio Bolsonaro con gorras que llevaban versiones del eslogan Make America Great Again. La publicación recuperó una imagen que Milei había compartido antes de llegar a la Casa Rosada.

Las reacciones de la oposición a la derrota de Donald Trump

Las repercusiones también llegaron a otros sectores de la oposición. La diputada bonaerense Mayra Mendoza, de La Cámpora, compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece un zapato con la inscripción electoral I vote sobre una bolsa de Cheetos, en una burla al característico color de Trump.

También diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también publicó la frase “Hermosa mañana, ¿verdad?”, acompañada de un corazón azul por el partido Demócrata, y Gabriel Solano, del Partido Obrero, calificó el resultado como una “derrota aplastante” para los republicanos que afecta a la ultraderecha mundial.