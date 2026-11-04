Tras el éxito del Núcleo de Ejercicio Físico de Cipolletti, instalarán uno nuevo en Parque Norte: dónde estará

El Núcleo de Ejercicio Físico de Cipolletti funciona de lunes a viernes de 9 a 11 y de 14 a 21. Esta ubicado en la ciclovía de Puerto Belgrano y Velez Sarsfield. El NEF es de libre acceso y cuenta con un QR en el ingreso para el registro de datos de cada usuario, por cuestiones de seguridad.

El contenedor cuenta con elementos deportivos como barras olímpicas, discos, mancuernas, bancos, entre muchos otros para realizar ejercicio al aire libre. También cuenta con la asistencia de un profesor de Educación Física en todos los turnos, quien brinda acompañamiento y seguimiento profesional en los entrenamientos.

Por día, el espacio es utilizado por 250 personas, donde cada usuario elije si entrenar por su cuenta o con el asesoramiento del profesor que se encuentre en el turno. Desde la Dirección General de Deportes de Cipolletti, Leandro Domini en dialogo con Diario RÍO NEGRO nos comenta que «el horario más concurrido es después de las 18, ya que la gente termina sus actividades». Además, las personas también utilizan el turno mañana debido al aumento de las temperaturas en la zona.

El Núcleo es gratuito y de libre acceso. Gentileza.

Además, el NEF y el Municipio incorporaron nuevo equipamiento orientado al entrenamiento, movilidad y el fortalecimiento muscular. Los materiales incluyen desde espaldar doble, step móvil, caminador doble, circuito de calistenia, dorsalera doble, entre otros.

¿Cómo funcionará y cuándo se instalará el nuevo NEF de Parque Norte en Cipolletti?

La Dirección General de Deportes de Cipolletti anunció la instalación de un nuevo Núcleo de Ejercicio Físico en Parque Norte. El NEF estará ubicado en La Esmeralda y Antonio Turrin. Leandro Domini, nos mencionó que el nuevo NEF será instalado en «el transcurso de noviembre, diciembre».

El contenedor ya fue comprado y ya esta hecha la licitación para la compra de los materiales deportivos. La idea del nuevo NEF es replicar el modelo del Núcleo que ya esta instalado en Puerto Belgrano y Velez Sarsfield. «Ya tenemos estandarizado cuantos kilos se necesitan, que elementos y el único recurso que necesitamos es una persona permanente que es el profesor», aclaran desde la Dirección de Deportes de Cipolletti.