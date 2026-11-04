Docente condenado por abusos en San Antonio Oeste: la defensa pidió la nulidad del juicio y su libertad

La defensa de Osvaldo Andrés Leal, condenado a 7 años y 6 meses de prisión efectiva y con inhabilitación especial y perpetua para ejercer la docencia por el abuso de once niñas en San Antonio Oeste, pidió este miércoles ante el Tribunal de Impugnación la nulidad del proceso y de la sentencia y la libertad de su cliente.

Ante el cuerpo, presidido por Adrián Zimmermann e integrado por Miguel Cardella y Carlos Mussi, el abogado Emiliano Gallego pidió la «invalidez del juicio» con la presentación de dos agravios: la falta de certificación de los querellantes a favor de sus representantes y la «indefensión» de Leal porque se habría excluido en el proceso a la perito psicológica de parte.

También participaron en la audiencia el fiscal Jefe Hernán Trejo, el fiscal Gustavo Arbués, la Defensora Adjunta de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Nélida Flores; los querellantes Damián Torres y Julio Alonso, además de familiares del condenado en la sala central del Poder Judicial y familiares de las víctimas conectadas de manera remota desde San Antonio Oeste.

Gallego planteó que los querellantes no firmaron en conformidad los planteos presentados por el Ministerio Público Fiscal y por el querellante Alonso, algo que había presentado en etapas anteriores del proceso, y ahora sumó a Torres; por eso también se opuso a la presencia de esos profesionales durante esta etapa.

Dijo que «las partes somos aquellos que decimos representar», citó antecedentes del Tribunal de Impugnación -con esta misma conformación- y del Superior Tribunal de Justicia y sostuvo que la solución para definir los dos agravios presentados es «la aplicación de la ley»; al tiempo que señaló que la sentencia solo tuvo en cuenta «una sola voz técnica».

El Tribunal dictará su resolución ante el recurso presentado en el plazo establecido, que es de cinco días.

El resto de las partes pidieron al tribunal el rechazo de la pretensión de la defensa. El fiscal Arbués indicó la «inexistencia de agravios», recordó que planteos similares fueron rechazados por dos jueces de Garantías y por el Tribunal de Impugnación, aclaró que «no se excluyó a la perito» de la defensa sino «las pruebas que quería realizar» y resaltó que «todo fue convalidado y litigado».

Torres adhirió a ese planteo y dijo que su colega «está buscando una condición para anular el juicio, sin fundamento», mientras que Alonso fue por el mismo camino, Flores también pidió a los jueces una resolución «con perspectiva de niñez y de género» y en el cierre Trejo se mostró sorprendido porque la defensa «no cuestionó el fondo de la sentencia».

Por último, el tribunal volvió a escuchar a Leal, que al igual que en la última jornada del juicio -a fines de agosto pasado- recordó que «siempre estuve a derecho», los dos años «que llevo privado de mi libertad», pidió que «si hubo un error de la fiscalía o la querella no lo pague yo» e insistió en que «no fue un juicio justo, para nada».