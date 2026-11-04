Owono rompió el silencio tras la muerte de De Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

Jesús Owono, el arquero de Andorra involucrado en la muerte del delantero de Tenerife.

El dolor por la muerte de Jesús de Miguel continúa generando conmoción en el fútbol español. Jesús Owono, el arquero del FC Andorra involucrado en el choque con el delantero, compartió sus primeras expresiones públicas tras el trágico desenlace y reconoció que atraviesa un momento devastador.

El mensaje de Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”, expresó el guardameta en un comunicado difundido por su club. También manifestó: “Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”.

En su mensaje, el futbolista también hizo referencia al entorno del atacante y al difícil momento que atraviesan sus seres queridos. “Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, agregó.

Además, dejó en claro que, aunque sabe que deberá afrontar distintas cuestiones por lo sucedido, su prioridad en este momento es el dolor por la pérdida. “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó.

El episodio ocurrió durante un encuentro entre ambos equipos, cuando De Miguel cayó inconsciente sobre el césped después de impactar con el arquero. Pese a la asistencia recibida, el delantero del Tenerife falleció horas más tarde en el hospital.

Como muestra de acompañamiento, el plantel del Andorra realizó este miércoles un minuto de silencio antes de comenzar el entrenamiento, en tanto que Owono no participó de la práctica.

Por otra parte, las autoridades confirmaron la suspensión de dos compromisos correspondientes a la 13ª fecha de la Segunda División española: Granada-Tenerife y Andorra-Mallorca.

El primero debía disputarse el sábado 7 de noviembre en Los Cármenes, mientras que el segundo estaba programado para el domingo 8 en el Estadi de la FAF.