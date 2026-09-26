Di María frotó la lámpara: zurdazo de tiro libre y gol de penal para el triunfo parcial de Central sobre Estudiantes

Festival de Ángel Di María en Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el marco de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, en busca de un nuevo título con la camiseta del Canalla.

Fideo es la gran figura del encuentro. En un momento complicado de partido para Central, el rosarino apareció para acomodar las cosas y dar vuelta el partido, tras marcar dos goles y darle el triunfo parcial por 2 a 1 al Canalla.

Estudiantes, dirigido por el Cacique Medina sorprendieron a los 50 segundos de partido a través de Alexis Castro, que coronó una gran jugada ofensiva del Pincha, ante la incredulidad defensiva del rival.

¡¡¡UNA VERDADERA OBRA DE ARTE!!! ¡¡GOLAZO DE FIDEO DI MARÍA PARA EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL VS. ESTUDIANTES!!



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Sin embargo, el Fideo, capitán del elenco de Jorge Almirón, frotó la lámpara y lo cambió todo. El primero de los tantos fue a los 23 minutos y tras un espectacular tiro libre que se colgó en el ángulo izquierdo de Fernando Muslera.

Sobre el cierre de la primera mitad llegó la gran polémica. Enzo Copetti cayó en el borde del área tras un contacto de Leandro González Pirez. Darío Herrera recibió el llamado del VAR, decidió que era penal y Di María se hizo cargo de intercambiarlo por gol con un toque sutil y cruzado que estableció la remontada.

La Supercopa Internacional, que se juega desde 2023 (correspondiente a 2022) es una copa nacional que se disputan el campeón del Trofeo de Campeones, en este caso Estudiantes, contra el líder de la tabla anual, que fue Rosario Central.