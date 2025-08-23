Di María le dio un histórico triunfo a Rosario Central sobre Newell´s por el Torneo Clausura

Rosario Central venció por 1-0 a Newell’s en el Gigante de Arroyito con un golazo de Ángel Di María. El Fideo ejecutó un tiro libre a más de 30 metros y metió la pelota en un ángulo para desatar el festejo del pueblo Canalla.

El clásico arrancó con intensidad en los primeros minutos. Al minuto de juego, el defensor Fabián Noguera fue amonestado por una fuerte infracción sobre Alejo Véliz. En el tiro libre, llegó un centro preciso de Di María a la cabeza de Quintana, que mandó la pelota al techo del arco.

En la siguiente acción, la visita llegó de contra con un tiro de esquina que no pudieron conectar los centrales que habían ido a buscar. A los 13, en la primera aparición de Espínola el arquero de la Lepra despejó al córner un envío cerrado del rionegrino Malcorra.

El desarrollo se tornó cortado y sin ocasiones de riesgo sobre los arcos. Antes de la media hora, Campaz intentó sorprender con un zurdazo desde afuera del área que se fue muy lejos del arco de Espínola. Sobre los 34, nuevamento el atacante intentó con un remate de zurda que salió desviado.

En el cierre de la etapa, el Canalla buscó con un nuevo remate a distancia de Quintana que intentó sorprender pero se fue desviado.

En el complemento a los 6, Central tuvo la más clara del partido. Alejo Véliz controló un centro de Di María con el pecho y sacó un remate de media vuelta que rechazó el arquero Juan Espínola. Los dos se animaron y tuvieron sus chances.

A los 13, Darío Herrera no cobró una infracción en la puerta del área de Lollo a Véliz y, en la réplica, González exigió una buena tapada de Broun para sostener el cero.

En el tramo final llegó la explosió del Gigante. A los 36, Fideo Di María convirtió el primero con un tanto sensacional de tiro libre, a más de 30 metros, que se le metió en el ángulo a Espínola. Fue el 1-0 para el Canalla.

La Lepra se complicó aún más con la expulsión de Lollo por la segunda amonestación tras una falta a Agustín Módica. Luego, Campaz tuvo el segundo a los 41 y se lo tapó el arquero.