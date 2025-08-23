La emoción de Di María tras su gol en el clásico rosarino: «Queda ser campeón con Central»

Ángel Di María tuvo su regreso soñado en el clásico rosarino. Con un golazo de tiro libre, el Fideo le dio la victoria a Rosario Central por 1-0 ante Newell’s, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Visiblemente emocionado, el campeón del mundo habló tras el triunfo en el Gigante de Arroyito. «Sufrí mucho, hace tiempo quería cumplir este sueño. No tengo palabras de agradecimiento. Muchos me putearon, nadie sabe lo que sufrí. Esto es para ellos, para mi mujer, mis hijos, que sufrieron conmigo», confesó Di María entre lágrimas.

El ídolo canalla también se refirió a lo difícil que resultó todo el proceso hasta volver a vestir la camiseta auriazul: “Es algo muy lindo para mí, para mi familia. Sé lo que sufren por mí. Terminé volviendo a donde soy feliz de verdad.»

Sobre el golazo que definió el clásico, Fideo mencionó a Ignacio Malcorra, quien era el encargado de los tiros libres hasta su regreso. “El encargado es Nacho, hoy su zurda pasó para mi zurda… Lo soñé toda la vida. Deseaba volver toda la vida. No sé qué más pedir”, expresó Fideo, aunque rápidamente sí supo qué pedir: “Queda ser campeón con Central”.

A los 36 minutos del complemento, Ángel Di María tomó la pelota parada a más de 30 metros del arco y con su zurda letal pateó un remate preciso que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de Juan Espínola.







El gol fue especial para Fideo que volvió a disputar un clásico después de 18 años. Su última vez había sido en 2007, antes de emigrar a Europa.

Con este duelo, el delantero disputó tu tercer clásico en Primera División. El primero fue en 2006 en el Gigante cuando ingresó por Eduardo Coudet. El encuentro terminó en un empate sin goles. Un año después disputó los 90 minutos en la derrota 1-0 en el Coloso Marcelo Bielsa.

