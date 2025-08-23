SUSCRIBITE
¡Qué maravilla, Ángel!: mirá el golazo de Di María para Rosario Central

A los 36 minutos del segundo tiempo, el Fideo rompió el cero en el Gigante de Arroyito y desató la locura de los hinchas canallas en el clásico rosarino. Finalmente, el encuentro quedó en manos de Rosario Central. Mirá cómo fue el gol.

Di María abrió el marcador para Rosario Central en el clasico rosarino. (Foto: FBaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

Ángel Di María hizo explotar a la parcialidad Canalla en Gigante de Arroyito. A los 36 minutos del complemento puso el 1-0 parcial ante Newell’s, en el clásico rosarino, por la sexta fecha del Torneo Clausura con una verdadera obra de arte.

A los 36 minutos del complemento, Ángel Di María tomó la pelota parada a más de 30 metros del arco y con su zurda letal pateó un remate preciso que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de Juan Espínola.

El gol fue especial para Fideo que volvió a disputar un clásico después de 18 años. Su última vez había sido en 2007, antes de emigrar a Europa.

Con este duelo, el delantero disputó tu tercer clásico en Primera División. El primero fue en 2006 en el Gigante cuando ingresó por Eduardo Coudet. El encuentro terminó en un empate sin goles. Un año después disputó los 90 minutos en la derrota 1-0 en el Coloso Marcelo Bielsa.


