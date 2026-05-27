Emiliano Buendía se ilusiona con el Mundial 2026: «Representar a Argentina sería un sueño»

A horas del anuncio oficial de la lista de convocados de la Selección Argentina, habló uno de los grandes protagonistas que pelean uno de los lugares vacantes en la convocatoria. Se trata de Emiliano Buendía, que espera el llamado de Lionel Scaloni.

En diálogo con diario AS de España, el atacante de Aston Villa fue consultado sobre las chances de estar entre los 26 elegidos y no escondió su deseo: «Para mí, como argentino, y para cualquier jugador, la Selección es lo más importante. Representar a mi país en un Mundial sería un sueño, y es algo por lo que uno también empieza a jugar», admitió.

Buendía fue el MVP de la final de la Europa League, donde los Villanos lograron el título.

Luego, contó que durante la temporada se enfocó en tener el mejor año posible con el equipo ingles: «La selección siempre está en la cabeza, pero sobre todo me centré en hacer un gran año con mi club, que es lo que me daría la oportunidad de estar en la selección».

Y también palpitó la decisión de Scaloni: «Es importante plantearles retos a los jugadores, en este caso a los seleccionadores, y ya veremos cuál es la decisión. Sea cual sea, la apoyaremos, porque para nosotros la selección y Argentina son lo más importante, así que ya veremos qué pasa».

Mas adelante, se imaginó convirtiendo un gol y volvió a resaltar el honor que sería jugar en un Mundial con la Albiceleste: «Sería un orgullo. Primero sería estar, siempre estar y ponerse la ropa de la selección es lo más lindo que te puede pasar como jugador«.

Buendía hizo una lista sobre los candidatos al título: «Será un torneo muy difícil. Argentina siempre está ahí. Hay grandes selecciones como Francia, España, Inglaterra. Después Alemania, Holanda o Marruecos«.

Por último, se refirió a la posibilidad de compartir plantel con Messi, en su última cita mundialista: «Leo es el ídolo de todos y cada uno de los integrantes de la selección. El nivel que tiene tras más de 20 años de carrera es una locura. Yo intento disfrutarlo al máximo«.